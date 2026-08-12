Con 45 minutos de Messi en cancha, el Inter Miami perdió 3-2 contra el León y quedó afuera de la Leagues Cup
Inter Miami ganaba con goles de Pinter y Bright, pero el León lo dio vuelta con tantos de Arcila por duplicado y Gutiérrez. Messi ingresó en el segundo tiempo.
Por la fecha 3 de la Leagues Cup 2026, Inter Miami, que estaba obligado a ganar, perdió 3-2 contra el Club León de México en el Nu Stadium y quedó eliminado en la primera fase del torneo. Lionel Messi, que regresó al club tras despedir a su padre, arrancó en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo.
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