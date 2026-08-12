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Con 45 minutos de Messi en cancha, el Inter Miami perdió 3-2 contra el León y quedó afuera de la Leagues Cup

Inter Miami ganaba con goles de Pinter y Bright, pero el León lo dio vuelta con tantos de Arcila por duplicado y Gutiérrez. Messi ingresó en el segundo tiempo.

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Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup al caer con León en el Nu Stadium.

Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup al caer con León en el Nu Stadium.

@ClubLeonFC

Por la fecha 3 de la Leagues Cup 2026, Inter Miami, que estaba obligado a ganar, perdió 3-2 contra el Club León de México en el Nu Stadium y quedó eliminado en la primera fase del torneo. Lionel Messi, que regresó al club tras despedir a su padre, arrancó en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo.

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El gol de Pinter para el 1-0 de Inter Miami

Messi ingresó en el segundo tiempo

El gol de Arcila para el 1-1 de León

El gol de Bright para el 2-1 de Inter Miami

El gol de Domínguez para el 2-2 de León

El segundo gol de Arcila para el 3-2 del León

El minuto a minuto de Inter Miami - León

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