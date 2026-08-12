La tremenda ovación a Messi cuando ingresó en su primer partido con Inter Miami tras la muerte de su padre

Lionel Messi entró en el segundo tiempo del duelo entre Inter Miami y León por la Leagues Cup y fue fuertemente aclamado por todo el estadio.

Las cosas no terminarían bien para el elenco rosa, ya que cayó 3-2 en el Nu Stadium y quedó de esta manera eliminado en la primera fase del certamen. Pero más allá de las cuestiones meramente deportivas, lo más destacado del encuentro pasó por el ingreso del astro rosarino en el segundo tiempo.

La tremenda ovación a Messi cuando ingresó en Inter Miami Apple TV A la Pulga, que arrancó el encuentro en el banco, Guillermo Hoyos lo hizo ingresar luego del entretiempo en lugar de Daniel Pinter, autor del primer gol del encuentro. Y cuando en la antesala del complemento la gente lo vio en la línea de cal preparándose para entrar al campo de juego, se desató la locura.

Una fuerte ovación bajó de las cuatro tribunas en el momento que Leo se metía en el partido, acompañada de aplausos y gritos de emoción, en una mezcla de euforia por parte de los fanáticos por ver al mejor jugador de todos los tiempos en cancha, así como de emotividad por el difícil momento personal que atraviesa el 10.