La tremenda ovación a Messi cuando ingresó en su primer partido con Inter Miami tras la muerte de su padre
Lionel Messi entró en el segundo tiempo del duelo entre Inter Miami y León por la Leagues Cup y fue fuertemente aclamado por todo el estadio.
Lionel Messi logró conmover a todo el mundo con la desgarradora carta que le escribió a su padre Jorge esta mañana para despedirlo a cuatro días de su muerte. Y este mismo miércoles tomó la decisión de estar presente en el duelo de la noche del Inter Miami contra el Club León de México por la Leagues Cup.
Las cosas no terminarían bien para el elenco rosa, ya que cayó 3-2 en el Nu Stadium y quedó de esta manera eliminado en la primera fase del certamen. Pero más allá de las cuestiones meramente deportivas, lo más destacado del encuentro pasó por el ingreso del astro rosarino en el segundo tiempo.
La tremenda ovación a Messi cuando ingresó en Inter Miami
A la Pulga, que arrancó el encuentro en el banco, Guillermo Hoyos lo hizo ingresar luego del entretiempo en lugar de Daniel Pinter, autor del primer gol del encuentro. Y cuando en la antesala del complemento la gente lo vio en la línea de cal preparándose para entrar al campo de juego, se desató la locura.
Una fuerte ovación bajó de las cuatro tribunas en el momento que Leo se metía en el partido, acompañada de aplausos y gritos de emoción, en una mezcla de euforia por parte de los fanáticos por ver al mejor jugador de todos los tiempos en cancha, así como de emotividad por el difícil momento personal que atraviesa el 10.
Lamentablemente, el desenlace final del partido no fue el más feliz y el Inter Miami se quedó afuera de la Leagues Cup en su propia casa. Pero por lo menos significó la pronta vuelta de Messi a la actividad, que más allá de su rendimiento esta noche, entendió que en medio del dolor, la mejor forma de atravesar el duelo es haciendo lo que mejor sabe saber: jugar al fútbol.