Video: Messi volvió a jugar y Jhohan Romaña le regaló uno de los momentos más emotivos de la noche

Lionel Messi volvió a pisar una cancha con Inter Miami en una noche atravesada por las emociones tras la reciente muerte de su padre, Jorge Messi. Sin embargo, una de las imágenes que rápidamente se destacó durante el encuentro ante Club León por la Leagues Cup estuvo relacionada conuna insólita reacción del defensor colombiano Jhohan Romaña .

El zaguero de León protagonizó el particular episodio durante el segundo tiempo. Messi recibió la pelota y buscó avanzar frente a la marca del colombiano, que consiguió contenerlo y evitar que el argentino pudiera continuar con la jugada.

Lo llamativo ocurrió inmediatamente después. Una vez ganado el duelo, el ex San Lorenzo se acercó al capitán de Inter Miami, lo abrazó y lo levantó del piso , en una escena que sorprendió a quienes estaban siguiendo el partido y también a la transmisión oficial.

Romaña sonrió mientras sostenía a Messi y, después de unos instantes, volvió a apoyarlo en el campo para que ambos pudieran continuar con el encuentro. La situación fue completamente inesperada dentro del desarrollo normal de un partido y rápidamente se transformó en una de las postales de la jornada.

La reacción de Messi también llamó la atención. El argentino tomó el episodio con naturalidad y continuó en el campo, mientras las cámaras se quedaban con la imagen del defensor colombiano y el capitán de Inter Miami.

Una noche especial para Messi

La curiosa situación se produjo, además, en un contexto diferente para Messi. El encuentro frente a León significó su regreso a la competencia después de viajar a Rosario por la muerte de su padre.

El futbolista compartió este miércoles un mensaje dedicado a su padre, en el que expresó sus sentimientos tras la pérdida. Su vuelta a la actividad con Inter Miami estuvo, por ese motivo, marcada por una expectativa especial entre sus compañeros, los aficionados y el público que siguió el encuentro.

Este abrazo es de León, de todos, del futbol, y es para ti querido Lionel.



RESPETO Y CARIÑO @TeamMessi pic.twitter.com/D1Tdb03DOf — Club León (@clubleonfc) August 13, 2026

En ese contexto, el gesto de Romaña quedó como una de las imágenes más particulares de la noche. El colombiano consiguió frenar una acción de Messi y, apenas unos segundos después, hizo lo que todos hubiesen querido hacer en su lugar.