El legado invisible de Jorge Messi: la historia secreta que cambió la vida de decenas de familias en Rosario

Luego de la muerte de Jorge Messi, el médico Jorge Tartaglione dio a conocer una importante obra solidaria, orientada a mejorar el sistema de salud público en la ciudad de Rosario. La iniciativa, que se mantuvo en un estricto bajo perfil, permitió la especialización de decenas de profesionales en Europa.

Según explicó Tartaglione, la información llegó a sus oídos a través de un colega directo. "Tuve la oportunidad de escuchar al doctor Juan Di Santo del Hospital Videla de Rosario. Le voy a contar una historia de Jorge Messi que a mí me pone la piel de gallina", adelantó. El punto de partida fue la intención de la familia de ayudar frente a diagnósticos pediátricos complejos: "Se enteró que había chicos que tenían el mismo problema que había tenido Lionel cuando era pequeño".

El gran gesto en vida de Jorge Messi, vinculado a Lionel Con ese objetivo, el padre del jugador se acercó a las autoridades locales para ofrecer un respaldo económico directo a las familias afectadas. "Se acercó al municipio de Rosario y le dijo: 'Mirá, cada vez que vos tengas un chico con este problema, nosotros nos hacemos cargo'", detalló Tartaglione. Sin embargo, las autoridades le explicaron que contaban con los fondos para cubrir los tratamientos, pero le propusieron una alternativa institucional: "¿Uno puede ayudar a formar médicos, enfermeros, hemoterapistas para que sepan de trasplante de médula ósea?".

Ante este escenario, Jorge Messi asumió el compromiso y gestionó un puente formativo con uno de los centros de salud más destacados de España. "Habló directamente con el hospital Valdelbron de Barcelona y se encargó de las rotaciones de todo el servicio de trasplante de médula ósea de ese hospital", precisó el médico, agregando que la familia "los llevaba a cada uno de los médicos y a cada uno de los enfermeros al hospital de Barcelona a formarse".

La logística del proyecto fue cubierta en su totalidad por los Messi, involucrando incluso a otros miembros de la familia en el proceso de acompañamiento de los profesionales argentinos en el exterior. "Se encargaba de todo, del viaje, del pasaje. Uno de los hijos de Jorge Messi los esperaba en el aeropuerto de Barcelona a los médicos, los llevaba hasta el hospital y se encargaba de absolutamente todo", destacó Tartaglione sobre la dedicación puesta en el proceso.