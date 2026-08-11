Independiente Rivadavia mereció más, pero empató ante Fluminense en el Maracaná

Independiente Rivadavia consiguió un importante empate 0-0 ante Fluminense en el Maracaná , en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Un resultado que, por el rival, el escenario y el hecho de que la serie se definirá el próximo martes en Mendoza, en el Malvinas Argentinas, termina siendo positivo. Pero la realidad es que la Lepra tuvo argumentos y situaciones como para volver a ganar en el Maracaná.

El primer tiempo fue parejo, aunque Independiente arrancó mejor y logró generar algunas situaciones interesantes. Fluminense también tuvo sus momentos, pero el empate estaba bien con lo que habían mostrado ambos equipos durante esos primeros 45 minutos.

La historia cambió en el segundo tiempo . Independiente salió decidido y, sobre todo en el comienzo, encontró espacios y situaciones muy claras. Allí apareció la enorme figura de Fábio, el arquero de Fluminense, que fue determinante para mantener el cero en su arco.

Primero le tapó un mano a mano tremendo a Bonifacio, después volvió a responder ante un contragolpe que protagonizaron Arce y Matías Fernández y, como corolario de una noche extraordinaria, llegó la jugada que pudo haber cambiado definitivamente la historia: remate de Matías Fernández que pegó en el palo , el rebote le quedó a Salas y el delantero la tiró afuera.

Independiente tuvo las mejores oportunidades y tranquilamente pudo haberse puesto en ventaja. Salas tuvo dos situaciones muy claras y la sensación, durante buena parte del segundo tiempo, fue que la Lepra estaba más cerca del triunfo que su rival.

En la recta final, Fluminense, empujado por la obligación de ser local y por la necesidad de conseguir una ventaja, fue con mayor desesperación en busca del gol. A los 80 minutos tuvo una chance clarísima: la pelota se desvió dentro del área chica y Bolcato reaccionó de manera extraordinaria para evitar la caída de su arco. En el rebote, el delantero Germán Cano terminó rematando por encima del travesaño.





La Lepra busca un buen resultado en el Maracaná. EFE

Así se terminó construyendo un empate que, en los papeles, es muy bueno para Independiente Rivadavia. Es un 0-0 en el Maracaná, ante un rival de enorme jerarquía, y con la serie completamente abierta para definir en Mendoza.

Pero hay algo más: Independiente no solamente se trae un punto. Se trae la certeza de que puede competir de igual a igual con Fluminense y que tuvo méritos suficientes como para ganar otra vez en el Maracaná.

La Lepra vuelve a Mendoza con un empate que sirve, con el arco en cero y con todo por definir el próximo martes en el Malvinas Argentinas.