Banderazo de Independiente Rivadavia en Río de Janeiro antes del partido con Fluminense

Una multitud de hinchas de la Lepra se reunió en Río de Janeiro para alentar al equipo de Alfredo Berti antes del duelo ante Fluminense.

La ilusión de Independiente Rivadavia ya se vive a pleno en Río de Janeiro. En la previa del histórico partido frente a Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores, los hinchas leprosos realizaron un banderazo para acompañar al equipo en las horas previas al encuentro.



Banderazo de Independiente Rivadavia en Río de Janeiro Una muy buena cantidad de simpatizantes mendocinos llegó hasta la ciudad brasileña para alentar al conjunto dirigido por Alfredo Berti. Con banderas, camisetas y las tradicionales canciones de la Copa Libertadores, los fanáticos leprosos hicieron sentir su presencia en suelo carioca.

El momento tuvo además un contacto especial entre los hinchas y los futbolistas. Los jugadores salieron de la concentración para saludar a los simpatizantes, se sacaron fotos y compartieron unos minutos con todos los que se acercaron para transmitirles su apoyo.

El banderazo fue una muestra del entusiasmo que genera esta aventura internacional de la Lepra. Muchos hinchas hicieron el esfuerzo de viajar hasta Brasil para acompañar al equipo en un partido que puede marcar otro capítulo histórico para la institución.