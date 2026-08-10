Gimnasia eliminó a Godoy Cruz y avanzó a la segunda fase de la Copa Federal

Gimnasia y Esgrima volvió a imponerse ante Godoy Cruz y cerró con autoridad la serie de la primera fase de la Copa Federal de Fútbol Femenino, Región Cuyo. Las Lobas ganaron 2-0 en el Víctor Legrotaglie y sellaron un 3-0 global para avanzar a la próxima instancia.

El equipo blanquinegro había dado el primer golpe en el Predio Coquimbito, donde se impuso 1-0 gracias al gol de Florencia Barbera , a los 44 minutos del primer tiempo.

En la revancha, Gimnasia volvió a mostrar su superioridad y rápidamente encaminó la clasificación. A los 3 minutos del primer tiempo, Malena Ruiz abrió el marcador, mientras que a los 23 minutos, Florencia Barbera volvió a aparecer para marcar el segundo y darle forma definitiva al triunfo.

Con estos resultados, Las Lobas ganaron los dos partidos de la serie, marcaron tres goles y mantuvieron su arco en cero durante los 180 minutos.

Ahora, el equipo del Parque tendrá un nuevo desafío mendocino. Independiente Rivadavia será el rival de Gimnasia en la segunda fase de la Copa Federal, en otro cruce que enfrentará a dos protagonistas del fútbol femenino de la provincia.

Para Las Lobas, la clasificación significa además un nuevo impulso después de una serie en la que fueron superiores y resolvieron la eliminatoria con autoridad.