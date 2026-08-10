Cuántos pasos hay que caminar por día para mantenerse en forma, según la ciencia

Gimnasia es sinónimo de salud . Durante años se repitió que alcanzar los 10 mil pasos diarios era la meta indispensable para cuidar la salud. Sin embargo, desde la ciencia han demostrado recientemente que caminar distancias más alcanzables ofrece beneficios significativos.

Un estudio publicado por la revista médica The Lancet señala que completar alrededor de 7 mil pasos al día resulta suficiente para disminuir notablemente el riesgo de desarrollar patologías como diabetes tipo 2, demencia, depresión y ciertos tipos de cáncer.

Esta cifra no debe tomarse como un límite rígido, sino como una guía adaptable. En el caso de principiantes se aconseja comenzar con un objetivo de 3 mil pasos e ir incrementando paulatinamente.

En tanto, para personas activas mantener o superar el promedio habitual sin necesidad de obsesionarse con llegar a los cinco dígitos.

Traducir los pasos a distancia real depende directamente de la zancada de cada persona, por lo que medir la actividad en kilómetros suele ser un parámetro más claro para la rutina diaria:

En adultos mayores, de acuerdo con investigaciones difundidas por Newsroom Heart, realizar un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros diarios ya representa una mejora considerable en la salud cardiovascular y general.

Mientras que en adultos jóvenes, la recomendación general oscila entre los 5 y 7 kilómetros por día. Mantener un ritmo entre moderado y ágil en este trayecto favorece además la quema de grasa corporal.

Los especialistas coinciden en que la clave reside en la adaptabilidad física. Intentar cubrir distancias largas sin acondicionamiento previo puede provocar fatiga extrema o lesiones.