No levanta el piso y resiste la sequía de Mendoza: el árbol frutal ideal para patios chicos o macetas

La resistencia a la sequía y su adaptabilidad a espacios reducidos convierten al ciruelo en el árbol frutal perfecto para patios chicos o macetas en Mendoza.

Los árboles frutales pueden crecer sin problemas en espacios reducidos si se les brindan algunos cuidados específicos. Es el caso del ciruelo, un frutal que no levanta el piso, soporta muy bien la sequía —una condición casi permanente en Mendoza— y regala deliciosos frutos cada verano.

Este árbol puede desarrollarse tanto en maceta como directo en el patio. Si se trata de un ejemplar joven plantado en suelo, durante los primeros dos años hay que concentrarse en formar una estructura fuerte y asegurar que desarrolle raíces profundas. Por eso, en sus primeros meses requerirá un riego más atento y una poda inicial estricta.

En cuanto a la nutrición, se recomienda añadir una capa de compost o estiércol maduro alrededor de la base a finales del invierno. Además, es clave cubrir la tierra con mantillo (mulching) para retener la humedad del suelo y frenar la aparición de malezas. Un detalle fundamental es siempre dejar un espacio libre de mantillo pegado al tronco para prevenir la formación de hongos en la corteza.