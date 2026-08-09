Chau hormigas en el limonero: el truco infalible de la botella que protege el tronco de los árboles

Para evitar que las hormigas dañen tus árboles, utiliza este método ecológico y efectivo para crear una barrera infranqueable en el tronco.

Durante el invierno, las hormigas aprovechan los días más templados para trepar por el tronco del limonero en busca de alimento y melaza. Aunque parecen inofensivas, la presencia constante de estos pequeños insectos puede deteriorar seriamente las especies del jardín si no se coloca una protección adecuada. Afortunadamente, es posible construir una barrera física muy efectiva utilizando únicamente una botella de plástico reciclada.

El secreto de este método consiste en crear un embudo invertido alrededor del tronco que les impida continuar el ascenso. Para elaborarlo solo se necesita una botella plástica de 1,5 o 2 litros (según el grosor del árbol), cinta de embalar o aislante gruesa, algodón o esponja para sellar las grietas de la corteza, y tijera o cúter.

Paso a paso para construir la barrera del limonero: Cortar la botella: Retirar el cuello y la base para conservar únicamente el cilindro central de plástico.

Abrir el molde: Realizar un único corte a lo largo del cilindro para poder desplegarlo.

Proteger el tronco: Envolver una sección del tronco con algodón o esponja para rellenar las arrugas de la corteza y evitar que las hormigas pasen por debajo.

Colocar la botella: Abrir el plástico y rodear la zona cubierta con algodón. El cilindro debe quedar ajustado en la parte superior y más suelto en la base para generar la forma de campana.

Sellar el borde: Utilizar la cinta para fijar firmemente el extremo superior del plástico al tronco, asegurando que no quede ningún hueco visible.

Añadir un extra deslizante: Untar un poco de vaselina o grasa mineral sobre la cara externa del plástico para que los insectos resbalen. Es fundamental no aplicar estos productos directamente sobre la corteza del árbol. Como alternativa complementaria, también se pueden utilizar naranjas o limones que tengan moho verde o blanco. Licuar la fruta con agua permite obtener un preparado orgánico para pulverizar los caminos habituales de las hormigas y ahuyentarlas de forma natural.