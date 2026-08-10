Del frío extremo al calor infrarrojo: así es el innovador wellness que llegó a la nieve

Después de varias horas sobre la nieve y frío extremo, el regreso al hotel ya no termina necesariamente frente a una chimenea. En Cerro Catedral, una novedosa propuesta busca transformar ese momento en una rutina de recuperación física asistida por tecnología, con equipos que hasta hace poco estaban asociados principalmente con deportistas profesionales y centros especializados.

Boss Recovery instaló esta temporada su concepto Wellness & Longevity en Pire Hue, el alojamiento que se presenta oficialmente como el único hotel ski in & ski out del Cerro Catedral. La ubicación permite salir y regresar esquiando, un detalle central para integrar el servicio a la jornada de montaña. El espacio incorpora alternativas de frío, calor infrarrojo, compresión neumática y masaje por percusión, pensadas para quienes quieren sumar una instancia de recuperación al final del día sin abandonar el establecimiento. Pire Hue funciona durante la temporada de julio a septiembre.

Un mercado mundial que no deja de crecer El desembarco coincide con una expansión sostenida de la industria. El Global Wellness Institute calculó que la economía mundial del bienestar alcanzó US$6,8 billones en 2024, equivalentes al 6,12% del producto bruto global. El organismo proyecta un crecimiento anual del 7,6% hasta 2029, cuando el mercado se acercaría a US$9,8 billones. Dentro de ese universo, el turismo wellness generó US$893.900 millones en 2024 y podría llegar a US$1,38 billones en 2029. La medición comprende tanto los viajes motivados principalmente por el bienestar como aquellos que incorporan estas experiencias durante una estadía convencional. Las cifras corresponden al informe global más reciente.

El atractivo para la hotelería no se explica solamente por el tamaño del mercado. Durante 2024 se contabilizaron 1.239 millones de viajes relacionados con el bienestar. Los turistas wellness del mercado doméstico gastaron, en promedio, 137% más por viaje que un viajero convencional, mientras que entre los visitantes internacionales la diferencia fue del 38%. Los datos actualizados corrigen así la referencia habitual de “hasta 180%”. Además, los viajeros secundarios —aquellos cuyo motivo principal no es el wellness— concentraron el 84% del gasto del segmento. Para los hoteles, ese comportamiento abre la posibilidad de elevar el consumo por huésped y diferenciar la estadía con servicios que van más allá de la habitación.

Qué ofrece la nueva experiencia de recuperación La propuesta reúne distintas tecnologías dentro de un mismo recorrido. La exposición controlada al frío aparece junto con dispositivos de calor infrarrojo, botas de compresión neumática y equipos de masaje por percusión. Boss Recovery comercializa estas herramientas para la relajación y la recuperación corporal; en Pire Hue se incorporan a la experiencia posterior al esquí y al snowboard.