Una localidad mendocina se ubicó entre las 10 más frías del país

El frío extremo se hizo sentir en gran parte del país este lunes, afectando a Mendoza y otras regiones con temperaturas bajo cero y alta humedad.

La madrugada de este lunes dejó registros térmicos muy duros en gran parte de la Argentina, y Mendoza no quedó afuera del mapa del frío extremo. Según los datos oficiales de las estaciones meteorológicas del país, Malargüe amaneció con -3,4°C y una humedad relativa del 98%, lo que la ubicó entre las diez localidades más heladas del territorio nacional en el arranque de la semana.

El departamento del sur provincial compartió los primeros puestos del ranking con ciudades patagónicas históricamente asociadas a las temperaturas más rigurosas. Esquel, en Chubut, encabezó la lista con -9,2°C y una sensación térmica de -13,3°C, seguida por Maquinchao (Río Negro) con -8,4°C y El Calafate (Santa Cruz), donde el termómetro marcó -7,4°C con una térmica de -10,3°C.

La región de Cuyo también sintió con fuerza el golpe polar. Además del registro de Malargüe, Santa Rosa del Conlara, en San Luis, sorprendió con -5,1°C y se colocó cuarta a nivel nacional, por encima incluso de varias ciudades del sur. En tanto, Villa Reynolds anotó -0,6°C con una sensación de -6,3°C, y la capital de San Juan descendió hasta los -0,5°C.

El frío extremo alcanzó a más de la mitad del país Las marcas bajo cero no fueron exclusividad de la cordillera ni de la Patagonia. En la provincia de Buenos Aires, Coronel Suárez midió -3°C con una térmica de -7,2°C, mientras que Azul llegó a -0,8°C y Tandil a 0,8°C. La ciudad de Córdoba, por su parte, registró -0,5°C, con la Escuela de Aviación Militar en -1°C, y Laboulaye y Río Cuarto también rondaron el punto de congelamiento.