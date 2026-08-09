El lunes sigue el frío extremo en Mendoza: a qué hora podría nevar

Durante el inicio de semana, en Mendoza se hará presente nuevamente el frío extremo. En distintos sectores de la provincia rige alerta amarilla.

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un lunes marcado por el frío, el cielo nublado y precipitaciones en distintos sectores de la provincia. En ese marco, se prevé una máxima de 8°C, mientras que la mínima será de -5°C en Malargüe. En algunas zonas del Valle de Uco, la mínima podría situarse en -3°C, mientras que en otros sectores del llano se situaría en 1°C.

Cabe resaltar que el Sur provincial permanece bajo alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional por bajas temperaturas. La misma situación se replica en el Valle de Uco y en la precordillera de Las Heras.

Además, durante las primeras horas se prevén precipitaciones en forma de lluvias débiles y probables nevadas en Malargüe, San Rafael, Tunuyán, San Carlos, el Oeste de Luján y Tupungato. Estas condiciones se extenderían hasta la tarde. En el resto de la provincia habrá cielo seminublado y nublado.

Este lunes en Mendoza habrá temperaturas bajo cero. ALF PONCE MERCADO / MDZ En cuanto al viento, se espera la presencia de viento Sur hasta las 12. Sin embargo, a partir de las 13 rotaría al norte. A partir de las 22, el viento se presentaría débil , con mayor intensidad hacia la franja Este de la provincia.