De Luzbelito a Ji ji ji: reviví la fiesta ricotera de La Kermesse en Mendoza

Con una lista de clásicos e inéditos que recorrió la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, La Kermesse volvió a demostrar en Mendoza por qué sigue siendo uno de los rituales más convocantes para el universo ricotero.

El auditorio Ángel Bustelo fue escenario de una noche cargada de nostalgia, emoción y comunión entre miles de seguidores que, una vez más, transformaron cada canción en una ceremonia colectiva, en momentos donde se rindió homenaje al Indio Solari, en el primer toque de la banda de exredondos tras el fallecimiento de quien fue su líder, el pasado 5 de junio, en su vivienda de Parque Leloir.

El show comenzó a las 22.10 con "Luzbelito y las sirenas" , una apertura potente que marcó desde el inicio el tono de la noche y que fue el reflejo del homenaje al Indio Solari, en memoria de lo que fue uno de sus comienzos de shows más impactantes en sus últimos años, como lo fue en Mendoza en 2013, en aquella noche en San Martín que cayó aguanieve y donde el Indio abrió el concierto con los brazos abiertos y el mismo tema que La Kermesse esta noche.

Sin pausas, la banda enlazó con el tema inédito "Mi genio amor" y "Me matan limón" , provocando los primeros estallidos de un público que acompañó cada estrofa de memoria.

La primera parte del recital combinó distintas etapas del repertorio redondo. Sonaron "Superlógico" , "Cruz Diablo" , "Canción para naufragios" , "Preso en mi ciudad" y "La hija del fletero" , una de las más celebradas de la noche.

La intensidad continuó con "Juguetes perdidos", otro de los himnos infaltables. La decisión de tocar este tema en la primera etapa del concierto, fue para dar pie a un pequeño intervalo en el concierto en el Bustelo.

El show continuó con vaivenes entre las canciones de los últimos discos de los Redondos, como "Alien Duce", como otro clásico al ritmo de "Yo no me caí del cielo".

Promediando el concierto llegó una seguidilla demoledora: quizás la canción más disfrutada fue "Todo un palo", a la cual le siguieron "Motorpsico", "Sorpresa de Shanghái" y "Rock para los dientes".

El repertorio siguió con "Nadie es perfecto", "Gualicho" y "Masacre en el Puticlub", antes de desembocar en el tramo final.

Marcos García / MDZ

La recta decisiva fue una verdadera colección de clásicos. "Vamos las bandas", "La bestia pop" y "Todo preso es político" fueron clásicos que sonaron desde La Kermesse hasta estallar en "Ya nadie va a escuchar tu remera", preparando el terreno para el cierre inevitable.

Como ocurre desde hace décadas, "Ji ji ji" fue la encargada de bajar el telón, dando pie al pogo más famoso del rock argentino.

Marcos García / MDZ

Poder vivir un recital como el que ofreció esta noche La Kermesse, generó en los ricoteros una mezcla entre añoranza por los años que se disfrutaron con la banda completa, la tristeza por los reencuentros que nunca llegaron y la certeza de que la obra de Patricio Rey sigue intacta.

Éste no fue un show más, y el inoxidable Sergio Dawi (saxos) lo dejó en claro al recordar al Indio Solari: "Sentimos la tristeza y seguimos en duelo. Pero el legado nos dice que estas fiestas son necesarias, nos pertenecen y nos ayudan a levantar nuestro estado de ánimo. ¡Gracias!", expresó ante un público que disfrutó de dos horas de éxitos de los Redonditos de Ricota.

Setlist de La Kermesse en el Ángel Bustelo