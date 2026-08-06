¿Habrá homenaje al Indio? Fin de semana y una banda ya mítica en Mendoza

La Kermesse no es solamente un encuentro de músicos con una historia en común, sino una verdadera celebración musical que recupera el espíritu de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota desde una mirada actual, con la energía y la emoción de quienes fueron parte fundamental de aquella historia.

El proyecto nació a partir de la unión de distintas experiencias musicales de sus integrantes. Sergio Dawi y “Semilla” Bucciarelli, integrantes históricos de Los Redondos, confluyeron junto a Tito Fargo y Walter Sidoti en una propuesta que comenzó a recorrer los escenarios bajo el nombre de Kermesse Redonda. Posteriormente, con la incorporación del baterista y productor Hernán Aramberri —quien también formó parte de Patricio Rey y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado—, la formación consolidó su identidad definitiva como Los Decoradores.

A lo largo de los años, la agrupación compartió escenario con destacados músicos invitados y artistas de distintas generaciones, fortaleciendo un puente entre el pasado y el presente del rock argentino.

Banda mítica y añoranza de un homenaje al Indio

Más allá del repertorio, buena parte de la expectativa de los fanáticos pasa por la carga emocional que suele tener cada presentación de La Kermesse. Justamente porque el proyecto reúne sobre el escenario a históricos exintegrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, cada concierto se convierte en una celebración del universo ricotero y en un reencuentro con canciones que marcaron a varias generaciones.

Por eso, entre los seguidores mendocinos crece la ilusión de que el show de este sábado en el Auditorio Ángel Bustelo incluya algún momento especialmente dedicado al Indio Solari. Aunque no existe ninguna confirmación oficial sobre un homenaje específico, la sola presencia de músicos que fueron parte de la historia de Los Redondos alimenta las expectativas de un público que sabe que cada recital de La Kermesse suele estar atravesado por la memoria, la mística y el legado de una de las bandas más influyentes del rock argentino.