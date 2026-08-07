Este es el Malbec argentino que fue galardonado con medalla de platino en Londres

Bodega Alta Yarí presentó la cosecha 2024 de su Gran Malbec , un vino que acaba de ser distinguido con Medalla de Platino y 97 puntos en el Decanter World Wine Awards (DWWA) 2026, uno de los concursos de vinos más prestigiosos del mundo.

El reconocimiento confirma el posicionamiento de la bodega entre los grandes exponentes argentinos y destaca la identidad de los vinos elaborados en Gualtallary.

Alta Yarí es un proyecto vitivinícola nacido hace más de una década con el objetivo de interpretar y expresar el potencial de Gualtallary, uno de los terroir más reconocidos del Valle de Uco. Integrante del grupo Bodegas Fabre, fue creado por el winemaker francés Hervé Joyaux Fabre —fundador también de Bodega Fabre Montmayou— junto a un grupo de socios, con la visión de elaborar vinos de origen que reflejen la identidad de este excepcional lugar.

Con más de 40 años de experiencia trabajando en algunos de los viñedos más destacados de Argentina, Hervé Joyaux Fabre encontró en Gualtallary un terroir de características únicas. Allí, la bodega cuenta con 220 hectáreas ubicadas entre los 1.350 y 1.580 metros sobre el nivel del mar, en las Lomas del Jaboncillo, donde la combinación de altura, suelos calcáreos y clima de montaña da origen a vinos de gran personalidad y marcada expresión.

El proyecto se basa en un manejo preciso del viñedo y una elaboración de mínima intervención, con el propósito de preservar la identidad de cada parcela y transmitir con fidelidad las particularidades del terroir. Desde el lanzamiento de sus vinos en el mercado argentino en 2019, Alta Yarí ha consolidado su proyección internacional con exportaciones a mercados como Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

El Decanter World Wine Awards (DWWA) es uno de los certámenes de vinos más prestigiosos e influyentes a nivel internacional. En su edición 2026, celebrada en Londres, un jurado integrado por destacados especialistas evaluó a ciegas miles de etiquetas provenientes de países de casi todos los continentes. Su riguroso proceso de evaluación convierte a sus medallas en una referencia de calidad tanto para la industria como para los consumidores de todo el mundo. Particularmente las Medallas de Platino representan uno de los máximos reconocimientos: únicamente los vinos que previamente obtienen Medalla de Oro vuelven a ser degustados y debatidos por un panel de expertos durante una segunda instancia de evaluación.

Alta Yarí Gran Malbec 2024

El nuevo Alta Yarí Gran Malbec 2024 proviene de viñedos ubicados en Gualtallary, una de las zonas de mayor prestigio de Mendoza por sus suelos calcáreos, su altitud y la amplitud térmica. Este varietal es elaborado con 100% de uvas Malbec. La cosecha se realizó manualmente durante la última semana de abril, luego de un trabajo de deshoje y raleo de racimos realizado en enero. Las uvas fueron transportadas en pequeñas cajas para preservar su calidad y sometidas a una doble selección, primero de racimos y luego grano por grano. Posteriormente, el vino tuvo una crianza de 16 meses en barricas de roble francés.

Presenta un color rojo profundo, intensos aromas frutales y minerales y una marcada elegancia. Las condiciones extremas del terroir aportan concentración, frescura y un final largo y persistente.