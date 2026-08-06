Planazo para el finde: juguetes de colección y solidaridad para celebrar el Día del Niño

El finde, Mendoza tendrá una propuesta distinta para disfrutar en familia y, al mismo tiempo, acompañar una causa solidaria. Distintos clubes de coleccionistas de la provincia se unirán el domingo 9 en una exposición que invitará al público a recorrer esos pequeños mundos que cada participante construye, conserva y comparte con enorme dedicación.

La propuesta busca abrir al público un universo que muchas veces se vive puertas adentro: el de las colecciones. Autos, motos, aviones y trenes a escala, figuras de Star Wars, muñecas, cartas y otras piezas formarán parte de una exhibición donde cada objeto tiene una historia propia. En algunos casos, se trata de piezas difíciles de conseguir; en otros, de objetos que remiten a la infancia, a una pasión familiar o a años de búsqueda paciente.

Detrás de cada vitrina no hay solo valor económico. Hay tiempo, memoria, cuidado y una forma de mirar los objetos que va más allá de su tamaño. Para los coleccionistas, cada pieza forma parte de una narrativa personal y comunitaria. Por eso, esta muestra también será una oportunidad para conversar con quienes sostienen esa pasión, conocer cómo se arma una colección y descubrir qué hay detrás de aquello que, a simple vista, puede parecer solo un juguete, una carta o una miniatura.

El encuentro, con el que se busca celebrar el Día del Niño, reunirá a algunos de los grupos más activos de la comunidad coleccionista mendocina. Participarán el Club Hotwheels Mendoza, el Ferroclub Trasandino, el Club de Coleccionistas del Valle de Uco y el Club de Coleccionistas Maipú.

A ellos se sumarán expositores independientes que, si bien no pertenecen formalmente a un club, participan de manera activa en la escena local. Esa combinación permitirá que la muestra tenga una gran variedad de objetos, estilos y temáticas.

La exposición fue pensada como un recorrido para todas las edades. Para los adultos, muchas piezas funcionarán como un viaje directo a la infancia o a distintas etapas de la cultura popular. Para los chicos, será una posibilidad de encontrarse con autos en miniatura, trenes, personajes, cartas y muñecas desde una experiencia más cercana al juego, la sorpresa y la imaginación.

En ese sentido, el evento no solo exhibirá colecciones, sino también formas de vínculo. Coleccionar implica buscar, clasificar, cuidar, intercambiar y compartir. Es una práctica que une generaciones y que muchas veces se transmite dentro de las familias.

Una causa solidaria detrás de la exposición

El aspecto más importante de esta muestra será su propósito solidario. Todo lo recaudado por la venta de entradas será donado a la Asociación Traspasar, una ONG mendocina que desde hace 16 años acompaña a niños, niñas y adolescentes con cáncer durante su tratamiento.

La organización brinda, de manera 100% gratuita, distintos programas de apoyo, contención y atención integral. Su trabajo incluye asistencia económica, alimentación, medicación, nutrición de soporte, traslados y refacciones de vivienda. También ofrece acompañamiento psicológico para abordar las necesidades emocionales, psicológicas y sociales de los pacientes y sus familias.

Además, Traspasar cuenta con un centro de día con alojamiento para las familias, pensado como un espacio de contención, esparcimiento y descanso. A esto se suma el asesoramiento legal para quienes atraviesan situaciones complejas durante el proceso de tratamiento.

Por eso, la exposición adquiere un sentido especial en la previa del Día del Niño. Los coleccionistas mendocinos decidieron unirse con un objetivo común: invitar a la comunidad a participar de una jornada que combine juego, memoria, magia y solidaridad.

El encuentro será el domingo 9 de agosto, de 15 a 20, en Maipú 252 de Ciudad, en el Centro Cultural Israelita. La entrada general para adultos tendrá un valor de $3.000 y los menores de 12 años ingresarán sin costo.