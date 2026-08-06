Por qué el Día del Niño cambió de fecha: la historia detrás de la celebración

Cada agosto vuelve la misma pregunta: ¿cuándo se celebra el Día del Niño en Argentina? La duda no es casual. A lo largo de los años, la jornada cambió varias veces de domingo hasta quedar finalmente establecida en el tercer fin de semana del mes.

Este años, el Día del Niño -también conocido como Día de la Niñez o Día de las Infancias - será el domingo 16 de agosto. La fecha surge de una regla que actualmente no depende de un día específico del calendario: se celebra el tercer domingo de agosto.

De acuerdo con información de Agencia NA, este año continuará vigente el criterio que quedó formalmente establecido en 2025. El Decreto 562/2025, publicado en el Boletín Oficial, declaró al tercer domingo de agosto de cada año como “Día del Niño”.

Sin embargo, hay una particularidad que explica buena parte de la confusión: el tercer domingo no comenzó a utilizarse en 2025. La celebración ya se realizaba en esa fecha desde 2013. Lo que hizo el decreto fue darle carácter formal a una costumbre que llevaba más de una década.

Durante muchos años, el festejo se realizó el primer domingo de agosto. En 2003, a pedido de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), pasó al segundo domingo, en una decisión vinculada también con la organización comercial de una de las fechas de mayor movimiento para el sector juguetero.

Una década después llegó otro cambio. En 2013 la celebración pasó del segundo al tercer domingo de agosto, formato que luego se mantuvo durante los años siguientes. Registros periodísticos de aquel momento dan cuenta de que el cambio estuvo relacionado tanto con el calendario electoral -las PASO se realizaban en agosto- como con la posibilidad de extender el período previo de ventas.

De hecho, notas publicadas varios años antes del decreto de 2025 ya consignaban que el Día del Niño se celebraba el tercer domingo de agosto. En 2020, por ejemplo, La Nación repasaba que esa modalidad se aplicaba desde 2013.

Qué pasó en 2025 y por qué volvió a discutirse la fecha

La polémica se reavivó el año pasado. Inicialmente se propuso que el Día del Niño 2025 se celebrara el domingo 10 de agosto, es decir, el segundo domingo del mes.

Había una razón particular: aquel año el tercer domingo era el 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La intención era evitar la superposición de ambas celebraciones y facilitar la organización del calendario.

Finalmente, después de las distintas posturas que generó la modificación, la CAIJ dio marcha atrás y resolvió mantener la celebración el tercer domingo. En un comunicado oficial, la entidad aclaró que la propuesta de adelantarla obedecía a cuestiones organizativas y no económicas.

Poco después llegó el cambio que terminó con las dudas hacia el futuro. El Gobierno nacional publicó el Decreto 562/2025, que estableció formalmente que el Día del Niño se celebrará el tercer domingo de agosto de cada año.

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Cuándo es el Día del Niño en 2026

Con esa disposición vigente, este año la fecha será el domingo 16 de agosto de 2026, algo que también ya confirmó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

El calendario además presenta una particularidad: inmediatamente después, el lunes 17 de agosto, se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. De esta manera, la celebración quedará incluida en un fin de semana largo.

Cómo nació el Día del Niño en Argentina

Los antecedentes de la celebración se remontan a 1945, cuando fabricantes de juguetes comenzaron a organizar durante agosto campañas de donaciones destinadas a hospitales, escuelas y orfanatos. Con el paso de los años, aquella iniciativa fue adquiriendo un lugar propio en el calendario argentino.

Más allá de su fuerte asociación comercial con los juguetes y los regalos, la jornada también busca poner el foco en los derechos de niñas y niños, entre ellos el descanso, el esparcimiento y el juego.

Así, después de décadas de modificaciones y de la nueva discusión que se abrió en 2025, el calendario quedó definido: en Argentina, el Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto y en 2026 caerá el 16 de agosto.