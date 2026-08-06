El Samsung Galaxy A07 llega con un smartwatch de regalo: el combo de Mercado Libre que nadie esperaba

Elegir un regalo para el Día del Niño puede convertirse en una tarea difícil, especialmente cuando se trata de adolescentes que buscan dispositivos capaces de acompañar su ritmo diario. En los últimos años, los productos tecnológicos de Samsung se consolidaron como una de las opciones más elegidas, ya que combinan entretenimiento, comunicación y herramientas útiles para estudiar o realizar actividades cotidianas.

En ese contexto, Mercado Libre ofrece una alternativa que reúne dos equipos en un mismo paquete : un Samsung Galaxy A07 de 64 GB con 4 GB de RAM acompañado por un smartwatch Havit. El combo apunta a quienes buscan un regalo completo sin tener que comprar por separado un teléfono y un reloj inteligente.

La combinación reúne las prestaciones de un smartphone actual con las funciones adicionales de un wearable, permitiendo que los usuarios puedan estar conectados, recibir notificaciones, monitorear su actividad física y acceder rápidamente a distintas herramientas desde la muñeca.

El equipo principal del combo es el Samsung Galaxy A07 , un celular diseñado para usuarios que necesitan un dispositivo equilibrado para las actividades de todos los días. Su pantalla LCD PLS de 6,7 pulgadas con frecuencia de actualización de 90 Hz ofrece una experiencia fluida al navegar por redes sociales, mirar videos, utilizar aplicaciones educativas o disfrutar de juegos que no requieren grandes exigencias gráficas.

El Galaxy A07 ofrece pantalla de 6,7 pulgadas, cámara de 50 MP y batería para todo el día.

En su interior incorpora un procesador MediaTek Helio G99 fabricado con tecnología de 6 nanómetros, acompañado por 4 GB de memoria RAM. Además, cuenta con la posibilidad de ampliar la memoria mediante RAM virtual, una función que ayuda a mejorar el desempeño al utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo.

El almacenamiento interno de 64 GB puede ampliarse mediante una tarjeta MicroSD de hasta 1 TB, una característica importante para quienes suelen guardar gran cantidad de fotografías, videos, archivos y aplicaciones.

En cuanto al diseño, el Galaxy A07 se destaca por su formato delgado de apenas 7,6 milímetros y un peso de 184 gramos, lo que facilita su uso durante todo el día. También incorpora certificación IP54, que brinda protección frente al polvo y salpicaduras accidentales.

La promoción incluye ambos dispositivos con 47% de descuento y financiación en seis cuotas disponibles actualmente. Samsung

Cámara de 50 MP y batería preparada para acompañar la rutina

Uno de los aspectos más importantes en un celular destinado a adolescentes es la cámara. El Galaxy A07 incorpora un sistema fotográfico compuesto por un sensor principal de 50 megapíxeles y una cámara secundaria de profundidad de 2 MP, mientras que en la parte frontal suma una cámara de 8 MP para selfies y videollamadas.

La batería es otro de sus puntos destacados. Con una capacidad de 5.000 mAh, el dispositivo está preparado para ofrecer una autonomía prolongada durante una jornada completa, incluso con un uso intensivo que incluya redes sociales, reproducción de contenido multimedia, mensajería y navegación.

Además, cuenta con soporte para carga rápida, una característica que permite recuperar energía en menos tiempo y volver a utilizar el equipo sin largas esperas.

Por sus características, el Galaxy A07 se presenta como una opción pensada para quienes buscan un primer smartphone completo o un equipo confiable para reemplazar un celular antiguo, con herramientas suficientes para acompañar las necesidades digitales actuales.

El smartwatch Havit permite recibir notificaciones, gestionar llamadas y monitorear la actividad física desde la muñeca diariamente. Shutterstock

El smartwatch Havit suma conectividad y funciones deportivas

El segundo integrante del combo es un smartwatch Havit, un reloj inteligente que amplía las posibilidades del teléfono y agrega nuevas herramientas para el día a día.

Entre sus funciones se encuentran la conexión Bluetooth para gestionar llamadas, la recepción de notificaciones y diferentes opciones orientadas al seguimiento de la actividad física. También incorpora modos deportivos y herramientas relacionadas con el monitoreo de indicadores de salud, una característica que cada vez gana más importancia entre los usuarios jóvenes.

Más allá de sus funciones prácticas, el reloj inteligente aporta un elemento diferencial: permite acceder a información rápidamente sin tener que sacar el celular del bolsillo. Para muchos adolescentes, representa además el primer acercamiento a este tipo de dispositivos.

Este combo tecnológico reúne conectividad, entretenimiento y funciones útiles para adolescentes que buscan un dispositivo completo diariamente. Imagen generada por la IA

Una promoción que combina dos equipos por menos de lo esperado

El atractivo principal de esta propuesta aparece en la relación entre precio y prestaciones. El combo compuesto por el Samsung Galaxy A07 y el smartwatch Havit pasó de un valor original de $400.000 a una oferta actual de $209.999, lo que representa un descuento del 47%.

Además, Mercado Libre permite financiar la compra en seis cuotas de $47.246, una alternativa que facilita el acceso a un regalo tecnológico completo para el Día del Niño.