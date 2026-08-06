Transeúntes en el Parque General San Martín quedaron sorprendidos por una intervención: de qué se trata

Una propuesta artística atrapó la atención de los paseantes en la zona de foodtrucks del Parque General San Martín.

La tarde de este sábado se presentó con temperaturas más que agradables, convirtiéndose en el marco ideal para que mendocinos y turistas salieran a disfrutar del icónico Parque General San Martín. En una de las veredas del Rosedal, muy cerca de la plaza deportiva y la oferta gastronómica, la gente se encontró con una propuesta sonora que intervino la rutina del paseo.

El dúo de músicos independientes deslumbró al público con un repertorio nacional e internacional. Foto: Diego Quiroga - MDZ Un dúo de músicos deslumbró este sábado ofreciendo música en vivo a metros del perilago. Integrado por Leandro Cayla en cello y Sebastián Torres en guitarra, The Buskers cautivó a la multitud en la zona de foodtrucks, cerca de la plaza deportiva, con sus covers de grandes clásicos nacionales e internacionales.

Clásicos internacionales en clave acústica Reversiones de himnos del rock y el pop como Bohemian Rhapsody de Queen o Africa de Toto crearon una atmósfera tan sofisticada como cálida. Quienes circulaban en bicicleta, patines o simplemente caminaban, no dudaban en pausar su trayecto para grabar con sus teléfonos o dejar una colaboración en el estuche de guitarra abierto. Leandro Cayla, encargado del violonchelo, habló con MDZ y repasó sus inicios en la disciplina: "Estudié un año en la facultad, después seguí estudiando con un profe particular, con Néstor Longo, que es un chelista muy prestigioso acá en Mendoza. Y actualmente sigo estudiando de manera autodidacta".

Vivir del arte y recorrer la provincia: mirá el video de su intervención Los músicos tocando en el perilago del parque General San Martín. Video: Diego Quiroga - MDZ Por su parte, el guitarrista Sebastián Torres detalló el recorrido que lleva el dúo y sus metas a futuro: "Hace como 10, 15 años estoy tocando la guitarra, todo autodidacta. Estoy en varios proyectos ahora, le he estado metiendo últimamente más para ser profesional. La idea es poder vivir de esto". Con respecto al recibimiento que han tenido semana a semana en el predio, agregó: "La aceptación acá en el parque la verdad que ha sido bastante copada, ¿viste? La gente se acerca, nos saca fotito. Parece que llama la atención el dúo, así que le estamos metiendo".