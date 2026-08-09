La noche de Telefe: Andy Kusnetzoff aplastó a Mirtha Legrand en el rating y el número sorprendió

El Trece no pudo competir ante el impresionante debut de Andy Kusnetzoff y en esta nota te mostramos el contundente número que logró PH, Podemos Hablar.

La pelea entre Telefe y El Trece se volvió a encender tras el debut de Andy Kusnetzoff con la nueva temporada de PH, Podemos Hablar. El programa competirá directamente con Mirtha Legrand y en esta nota te contamos todos los detalles de qué ciclo conquistó a los televidentes.

Dos años después del final, los nuevos directivos de Telefe decidieron nuevamente apostar por el ciclo de entrevistas llevado adelante por Andy para volver a arrasar de manera contundente en el rating del sábado frente a su principal competidor.

PH, Podemos Hablar, volvió con todo y el programa de Mirtha Legrand no le pudo competir. Si bien ambos programas tuvieron invitados de primer nivel, los televidentes quedaron conquistados por la apuesta de Telefe.

Andy Kusnetzoff logró una aplastante victoria con PH y Telefe celebra ante El Trece Andy Kusnetzoff fue lo más visto y le ganó a Mirtha Legrand. Foto: televisión.com.ar. El promedio general del rating que logró Andy en su debut fue contundente, hundiendo por completo a La Noche de Mirtha. El canal de la familia se impuso con un sólido 9.5 puntos de rating, mientras que Legrand logró un promedio de 3.3 puntos.