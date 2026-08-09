Moria Casán sorprendió a Mirtha Legrand al contar un detalle de su intimidad y se volvió viral
Moria Casán fue una de las invitadas del ciclo de El Trece y fiel a su estilo dejó sin palabras a la conductora con una declaración que nadie esperaba.
Mirtha Legrand tuvo un programa lleno de figuras para poder competir mano a mano con el debut de PH, Podemos Hablar (Telefe). Entre los invitados se encontraban Adrián Suar, Natalia Oreiro, Diego Sehinkman y Moria Casán, quien sorprendió a la diva con una declaración.
Todo empezó cuando fue la propia Mirtha Legrand quien le elogió la piel: "Estaba mirando tu piel, qué piel que tenés". En ese instante y tras un breve silencio, La One realizó una confesión contundente y reveló el secreto que tiene para cuidarse la piel.
"¿Te dije que me pongo esperma de salmón?", comentó Moria Casán. La conductora la miró con asombro y se quedó callada, pero quien sí reaccionó de inmediato fue Natalia Oreiro: "¿¡Qué?!", expresó mientras Mirtha Legrand se reía.
Moria Casán reveló el secreto para mantener su piel y sorprendió a Mirtha Legrand
Posteriormente, Moria no dudó en elogiarla también a La Chiqui: "Vos estás impecable, reina, qué placer". A lo que Legrand le agradeció sus palabras y además sostuvo que "y soy muy mayor, muy grande y trabajando a esta edad, increíble".
El momento se viralizó en redes sociales al instante y provocó risas también en los diferentes usuarios. No es la primera vez que Moria hace este tipo de confesiones, ya que, fiel a su estilo, no tiene miedo en decir lo que piensa o ventilar datos de su intimidad.