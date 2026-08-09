Moria Casán sorprendió a Mirtha Legrand al contar un detalle de su intimidad y se volvió viral

Moria Casán fue una de las invitadas del ciclo de El Trece y fiel a su estilo dejó sin palabras a la conductora con una declaración que nadie esperaba.

Mirtha Legrand tuvo un programa lleno de figuras para poder competir mano a mano con el debut de PH, Podemos Hablar (Telefe). Entre los invitados se encontraban Adrián Suar, Natalia Oreiro, Diego Sehinkman y Moria Casán, quien sorprendió a la diva con una declaración.

Todo empezó cuando fue la propia Mirtha Legrand quien le elogió la piel: "Estaba mirando tu piel, qué piel que tenés". En ese instante y tras un breve silencio, La One realizó una confesión contundente y reveló el secreto que tiene para cuidarse la piel.

"¿Te dije que me pongo esperma de salmón?", comentó Moria Casán. La conductora la miró con asombro y se quedó callada, pero quien sí reaccionó de inmediato fue Natalia Oreiro: "¿¡Qué?!", expresó mientras Mirtha Legrand se reía.

Moria Casán reveló el secreto para mantener su piel y sorprendió a Mirtha Legrand Posteriormente, Moria no dudó en elogiarla también a La Chiqui: "Vos estás impecable, reina, qué placer". A lo que Legrand le agradeció sus palabras y además sostuvo que "y soy muy mayor, muy grande y trabajando a esta edad, increíble".