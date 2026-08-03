Moria Casán realizó una confesión muy personal en vivo y sorprendió a sus compañeros

Moria Casán sorprendió a sus compañeros al contar una información muy personal que la hizo estallar de risa.

Moria Casán se ha caracterizado por ir de frente y no tener miedo a decir lo que le pasa ni tampoco lo que siente. La conductora de El Trece sorprendió a todos al realizar una confesión muy personal que dejó sorprendidos a sus compañeros.

En el ciclo se encontraban hablando sobre el problema de salud que tiene Soledad Silveyra en sus huesos y allí Moria hizo un comentario que se viralizó rápidamente en las redes sociales. La conductora relacionó los dolores con la humedad y allí comenzó todo.

"Con la humedad que hay, creo que hasta a un bebé le duelen los huesos. Yo tengo un sobrehuesito, mínimo. Me niego a decirle juanete porque es un horror. Es mínimo, en el pie derecho", expresó mientras sus compañeros la escuchaban y ella se reía.

El comentario de Moria Casán que se viralizó Luego, agregó: "Hice mucha punta cuando era bailarina. No solo me hace sufrir. Ayer me latía... No puedo creer que me late el juanete, qué poco glam. Queda mejor: me late el sobrehueso".