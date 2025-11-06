De Telefe y Grupo América a una radio de Cristóbal López: la expansión de Gustavo Scaglione

El rosarino Gustavo Scaglione sumó FM One a su cadena de medios, tras adquirir Telefe y parte de Grupo América, y se consolida como uno de los empresarios más poderosos del sector.

El empresario rosarino Gustavo Scaglione continúa consolidando su posición como uno de los principales actores del mercado de medios de comunicación en Argentina, tras una serie de adquisiciones como las de Telefe, Grupo América, y ahora, una radio del empresario kirchnerista, Cristobal López.

En las últimas semanas, Scaglione sorprendió al concretar la compra de la radio FM One 103.7 al empresario Cristóbal López, del Grupo Indalo, quien conservará la propiedad de otras emisoras (Radio 10, Mega y Pop) que trasladará próximamente a la sede del canal C5N en el barrio porteño de Chacarita. El acuerdo se suma a las anteriores operaciones mediante las cuales el rosarino adquirió el 40% del diario Ámbito Financiero y el 38% de la productora La Corte, también pertenecientes al mismo grupo.

Luego de la compra de Telefe El movimiento se produce poco después de que Scaglione protagonizara su operación más resonante: la compra de Telefe por 95 millones de dólares, en sociedad con José Luis Manzano, un negocio que incluye los canales 11 de Buenos Aires, 8 de Córdoba, 5 de Rosario y 13 de Santa Fe, además de 13 señales afiliadas en el país y tres en Uruguay. Telefe produce cerca de 5.000 horas de contenido anual y cuenta con la señal Telefe Internacional, distribuida en 17 países.

Además, el empresario, que en los últimos días fue noticia por una disputa económica con Marcelo Tinelli, ya controlaba los canales afiliados de Telefe en Bahía Blanca, Salta y Tucumán, así como los diarios La Capital y UNO, las radios LT8, FM Vida y Victoria, y distintas señales televisivas en Rosario, Santa Fe y Córdoba.

Desembarco en Grupo América A finales del año pasado, Scaglione amplió su presencia en el ecosistema mediático al adquirir el 10% del Grupo América, donde comparte sociedad con Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt. La compañía posee los canales América TV y A24, además de Radio La Red y el diario El Cronista.