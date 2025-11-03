Gustavo Scaglione rompió el silencio tras ser apuntado por Juanita Tinelli

Luis Ventura reveló la charla que mantuvo con el flamante dueño de Telefe y fue contundente con su opinión sobre el tema.

El caso de amenaza de Juanita Tinelli tomó una fuerte repercusión en las últimas horas luego de que dieran a conocer en Intrusos que el nombre al que hace mención la hija del conductor es nada más ni nada menos que el de Gustavo Scaglione, nuevo dueño de Telefe.

Según las declaraciones que consta en la denuncia radicada por Juanita, un hombre le expresó del otro lado de la línea que "'soy Gustavo Scaglione', tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho'".

Esto sorprendió a todos y Luis Ventura reveló que habló con el dueño del canal de la familia tras lo sucedido y la respuesta fue escueta pero totalmente clara: "Hace un ratito hablé con Scaglione, él no está en el país, está en el exterior. Me sintetizó todo en una frase 'esto no es televisión, esto es la realidad'".

El periodista y presidente de APTRA dejó en claro que "si vas a denunciar que te llamaron a tu celular, lo mínimo que tenés que guardar es el horario de la llamada, duración de la llamada y quién promueve la llamada. Todo eso fue borrado del aparato, es palabra contra palabra". Además dejó en claro que no hay pruebas que lo vinculen con lo sucedido.