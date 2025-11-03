La periodista decidió hablar sobre la situación por la que se encuentra pasando la hija de Marcelo Tinelli.

El escándalo rodea nuevamente a la familia de Marcelo Tinelli luego de que su hija hizo público un fuerte comunicado en donde confirmó que fue amenazada días atrás. Esto encendió todas las alarmas y, con el correr de las horas, se fueron conociendo más detalles sobre lo sucedido.

Según dieron a conocer en Intrusos, Juana Tinelli del conductor expresó en su denuncia que el hombre que la habría amenazado sería nada más ni nada menos que Gustavo Scaglione, dueño de Telefe: "El hombre me contestó 'soy Gustavo Scaglione', tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho'".

Marina Calabró habló sobre el tema en su programa de radio y fue contundente: "Yo creo que la amenazaron, estoy convencida de eso y le creo a Juana Tinelli porque además hay intereses recontra pesados detrás".

Marina Calabró opinó sobre la amenaza a Juanita Tinelli Marina Calabró opinó sobre la amenaza a Juanita Tinelli: "Intereses pesados" "Yo lo creo, obviamente, que nadie amenaza con su nombre y apellido", expresó la periodista en El Observador. Sin embargo, subrayó que "me hace ruido que ella no pueda precisar el horario de la amenaza y el horario de la llamada, se ha especulado mucho durante todo el día con esta situación".