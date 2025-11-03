Juanita Tinelli se encuentra en medio de la polémica tras el fuerte comunicado que compartió, donde confirmó que fue amenazada. La hija de Marcelo Tinelli apuntó además contra su padre en el escrito y en las últimas horas revelaron en Intrusos que el nombre que dio es el de Gustavo Scaglione, dueño de Telefe.

En medio de todo esto, quien decidió romper el silencio fue Soledad Aquino, expareja de Marcelo Tinelli: "Yo creo que alguien que arma tanto bardo, no está bien y no corresponde eso... Exponer a sus hermanas que la aman". También dejó en claro que no está de acuerdo con que Juanita bloqueara a sus hermanas.

Soledad Aquino apuntó contra Juanita Tinelli tras la denuncia Soledad Aquino criticó duramente a Juanita Tinelli tras la denuncia: "No está bien" Respecto a la denuncia de la amenaza, Aquino fue duramente contra la hija del conductor y dejó en claro que esto "no tiene sustento". También, subrayó que no le cree a Juana y que esto lo hizo para "llamar la atención", una frase que resonó fuertemente y sorprendió a los periodistas.