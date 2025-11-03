¡Hermosa noticia! Una figura de El Trece confirmó que está embarazada y generó emoción

La reconocida periodista lo reveló en sus redes sociales y la noticia se volvió viral en minutos.

El mundo de la televisión recibió una hermosa noticia en las últimas horas y tiene que ver con el embarazo de una reconocida figura de El Trece. Se trata de una de las conductoras estrellas de la señal, quien lo anunció en sus redes sociales.

Se trata nada más ni nada menos que de María Belén Ludueña. La comunicadora decidió compartir un hermoso posteo junto a Jorge Macri y rápidamente la publicación se viralizó en tan solo cuestión de minutos.

"Todo este amor y más es para vos mi vida! Felices con la noticia de tu llegada! Así te esperamos!", expresó en el inicio del tierno escrito que compartió con sus seguidores. En la imagen se los puede ver a ambos muy contentos y a la conductora con una sonrisa de oreja a oreja.

María Belén Ludueña, conductora de El Trece, reveló que está embarazada Captura de pantalla 2025-11-03 204803 María Belén Ludueña, figura de El Trece, está embarazada. Foto: Instagram / @mariabelenluduena. Luego, agregó: "Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan de hace tiempo!". Inmediatamente, sus seguidores no tardaron en comentar la publicación ante la hermosa noticia.