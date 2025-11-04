Ángel de Brito dio a conocer en LAM la publicación que compartió la joven tras la polémica que se generó por su denuncia.

Sigue la tensión en el clan Tinelli. Fotos: captura de video YouTube / Carnaval Stream / Instagram: @juanittinelli1.

Juanita Tinelli se encuentra en el foco de la polémica luego de la denuncia por amenaza y el posterior escrito que compartió en sus redes sociales. En esa publicación arremete contra Marcelo y en las últimas horas volvió a arremeter contra su padre.

Fue Ángel de Brito quien dio a conocer en LAM un posteo que la joven compartió en TikTok, en donde expresaba: "Intentar vivir sin mi papá aunque él esté con vida, es la lección de vida más difícil que me ha tocado aprender".

El nuevo posteo de Juanita Tinelli contra Marcelo Tinelli El escandaloso y nuevo posteo de Juanita Tinelli dedicado a su padre tras la amenaza El conductor de LAM subrayó que "esta frase Juanita Tinelli se la dijo a su padre en persona en medio de una discusión con otros términos más ordinarios, acá está un poco más cuidado, pero en la pelea le dijo eso a su padre".