"¿Qué clase de soret* podés ser?": Wanda Nara se enfureció con la China Suárez y le dijo de todo en un posteo

Wanda Nara estalló en redes sociales y lanzó un violento descargo contra la China Suárez, luego de que la actriz mostrara un bolso de Mauro Icardi.

La aparente tregua entre Wanda Nara y la China Suárez se rompió por completo esta semana y desató una feroz confrontación en las redes sociales. A pocas horas de los cruces mediáticos generados por el lujoso regalo que Mauro Icardi le hizo a su actual pareja, la conductora de MasterChef explotó en Instagram y publicó un violentísimo descargo cargado de insultos e indirectas.

“Ridícula, la única limitada sos vos”: Wanda Nara contra la China Suárez La publicación encendió nuevamente la guerra mediática, la cual había vuelto al centro de la escena luego de que la China Suárez mostrara en redes el costoso bolso rosa que, según reveló, Mauro Icardi le mandó a fabricar especialmente para ella.

wanda vs la china Wanda Nara estalló en un posteo contra la China Suárez. @wanda_nara / @sangrejaponesa El mensaje de Wanda en sus stories de Instagram fue elocuente sobre su nivel de furia. La empresaria apuntó a la supuesta actitud de la actriz de refregarle a su hija el abandono de su padre: “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”.

foto-captura-de-instagram-stories-wandanara-2PNCIZ3JZZGMNKQXI6OKYPSB5M El duro posteo de Wanda contra la China. @wanda_nara El descargo continuó con una catarata de acusaciones y frases cargadas de enojo que se enfocaron en el polémico regalo. Wanda le reprochó a la actriz su falta de empatía al hacer público el costoso accesorio: “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula”.