Mirtha Legrand apuntó contra Andrea del Boca en medio del programa: "Fue terrible"

Mirtha no tuvo filtros a la hora de opinar sobre la participante de Gran Hermano tras una vieja disputa que protagonizaron.

Mirtha Legrand tuvo invitados de primer nivel el día sábado por la noche, entre los que se encontraron Alfredo Leuco, Sofía Pachano, Amalia Granata y Mauricio Dayub. Mientras transcurría la noche, la Chiqui apuntó contra Andrea del Boca.

Todo comenzó cuando la diva de El Trece le preguntó a Amalia Granata sobre la actriz y ella subrayó que "nunca tuve relación y no la conozco. No puedo ser objetiva con esa persona porque hace muchos años salí con el papá de su hija (Biasotti) y hasta el día de hoy somos muy amigos. Entonces yo viví lo que esta mujer siniestra hizo, yo viví lo que él vivió", sentenció.

Luego de esto, Mirtha Legrand decidió contar una fuerte disputa que tuvo con Andrea del Boca: " Conmigo se enojó muchísimo, nunca más me habló porque yo dije que estaba embarazada. Yo había escuchado a Laura Ubfal y al día siguiente venía al programa Andrea del Boca".

"Cuando entró le pregunté si estaba embarazada y eso sirvió para que nunca más me hablara, fue terrible", siguió contando. También recordó que se la cruzó en el entierro de la hija de Gustavo Yankelevich y fue a saludarla.