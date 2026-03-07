La picante invitada de Mirtha Legrand para este sábado que promete más de un momento de tensión

La diva contará en su mesa televisiva con una diputada que no suele andar con rodeos a la hora de la controversia. Además, se destacará la presencia de un legendario conductor que podría protagonizar algunos cruces con la funcionaria.

Mirtha Legrand se prepara para un nuevo duelo por el rating este sábado a las 21:30, con un segundo round en competencia directa con Gran Hermano: la noche de los ex (Telefe). Como as bajo la manga, en esta oportunidad la diva contará con una invitada que podría protagonizar más de un cruce en la icónica cena televisiva.

Una vez más, Legrand irá por un combo de convocados que combina la agitada actualidad política del país con el mundo del espectáculo, en una receta que se ha convertido un clásico en las mesas de la legendaria conductora, siempre lista para la pregunta más filosa e inesperada.

En este contexto, el costado más distendido de la emisión de La noche de Mirtha (eltrece) irá de la mano del actor Mauricio Dayub, quien sigue presentando con éxito su unipersonal teatral El equilibrista. En la misma línea de la escena artística, Sofía Pachano no sólo hablará de su trabajo en los escenarios, sino también sobre su flamante maternidad.

Mirtha Legrand y un menú de invitados que no esquivará la polémica Los invitados de Mirtha Legrand para este sábado Por otro lado, el plato fuerte que prepara Mirtha Legrand tiene que ver con las presencias del legendario periodista Alfredo Leuco y la diputada provincial por Santa Fe Amalia Granata. En este punto, más allá del contrapunto que podría generarse entre el comunicador y la funcionaria, se espera que también la diva agregue pimienta al debate.