Amalia Granata fulminó a Andrea del Boca por entrar a Gran Hermano: "Su carrera se la arruinó ella sola"

En El Diario de Mariana, la ex Gran Hermano criticó el desembarco de la actriz en el reality y dejó frases explosivas.

La llegada de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada generó un inmediato sacudón en redes y programas de espectáculos. Su aparición en "la casa más famosa del mundo" sorprendió a la audiencia y no tardó en convertirse en uno de los temas más comentados del día.

Un móvil de El Diario de Mariana fue a buscar la palabra de Amalia Granata, para saber qué piensa sobre la participación de la actriz en el reality y no dudó en dar su postura.

Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada Andrea del Boca es una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada. Captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina. "Dije 'qué triste, llegar a ser una estrella de la televisión argentina y mundial y terminar en la casa de Gran Hermano', tristísimo", opinó la diputada.

"¿Creés que la va a perjudicar en su carrera?", le preguntó la cronista. "Es que ya se perjudicó sola inventando todo lo que inventó sobre el padre de su hija, y después todo lo que hizo con el tema de los fondos públicos en su novela. Más allá de que haya salido absuelta, los fondos públicos existieron y se financió una novela que nunca salió al aire, a través de una universidad. Me parece que su carrera se la arruinó ella sola", aseguró la ex Gran Hermano.

Esto fue lo que dijo Amalia Granata en El Diario de Mariana sobre Andrea del Boca Amalia Granata Destrozó A Andrea Del Boca Por Participar En Gran Hermano Generación Dorada "Dijiste que es una persona que ha hecho mucho daño, que no la querés para nada, ¿por qué?", quiso saber la cronista.