Tras el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano, su hija consiguió trabajo en Telefe: de qué se trata

La joven formará parte del equipo de "La Jugada", el nuevo ciclo digital donde evaluará las estrategias de los participantes de la edición "Generación Dorada": los detalles.

El fenómeno de Gran Hermano Generación Dorada ya trasciende las paredes de la casa más famosa del país. En las últimas horas, Anna del Boca, hija de la actriz Andrea del Boca, confirmó a través de sus historias de Instagram que se suma a la nueva grilla de streaming de Telefe.

La joven hará su debut como panelista en "La Jugada", el programa que se transmitirá de lunes a viernes a las 19:30 horas a través del canal oficial de YouTube de la emisora. Allí, compartirá equipo con figuras ya experimentadas en el formato como Fede Popgold, Mica Viciconte y Daniela Celis.

La estrategia de Andrea del Boca La polémica no tardó en llegar a las redes sociales. Fue Mariano de la Canal quien lanzó la primicia a través de su cuenta de X (ex Twitter), revelando los detalles de un presunto acuerdo detrás de cámaras.

MARIANO DE LA CANAL Un rumor que se confirmó. X @marianodelacanal "Andrea del Boca arregló entrar a la casa a cambio de que a su hija la pongan en el streaming", sentenció el mediático.

Este rumor coincide con el anuncio oficial de que Anna del Boca formará parte del ciclo de streaming de Telefe. Según esta versión, la participación de la joven analizando los movimientos de su madre desde el canal de YouTube no sería casualidad, sino parte de una negociación previa para asegurar la presencia de la estrella en el programa.