Rating arrollador: cuánto midió el estreno de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe
La nueva temporada del reality, conducida por Santiago del Moro, dominó por completo el prime time. El gran piso que dejó MasterChef y la sorpresiva aparición de Andrea del Boca fueron puntos claves.
El regreso de Gran Hermano Generación Dorada era, sin lugar a dudas, uno de los eventos televisivos más esperados de este 2026, y la respuesta del público confirmó que el formato sigue más vivo que nunca. Con una gala cargada de sorpresas, nuevos participantes y cambios radicales en la dinámica del juego, el reality de Telefe no defraudó y se quedó con el liderazgo absoluto del prime time de la televisión abierta.
Los números de una noche histórica
El camino hacia el éxito de la velada ya estaba allanado desde temprano. MasterChef Celebrity Argentina le entregó la pantalla a Santiago del Moro con un espectacular arrastre de 17 puntos, dejando una base más que sólida para el gran debut.
A partir de allí, los números no hicieron más que subir. Según los datos difundidos por el periodista Nacho Rodríguez, cerca de las 22:30 horas, momento clave de la presentación oficial de los "hermanitos", la pantalla de Telefe ya tocaba los 19 puntos de rating.
Esta cifra consolidó una diferencia abismal frente a sus competidores directos, coronando al ciclo como lo más visto del día. Mientras tanto, sus competidores (América, TVP, El Nueve y Eltrece) sumaron 6 puntos.
La aparición de Andrea del Boca
La conducción de Santiago del Moro volvió a ser el hilo conductor perfecto, combinando la presentación formal de los nuevos jugadores con el anuncio de reglas renovadas y constantes guiños a la rica historia del programa.
Sin embargo, uno de los momentos que hizo estallar tanto el rating como las redes sociales fue el rol destacado de Andrea del Boca. La icónica actriz fue la encargada de abrir las puertas de la casa más famosa del país, aportando un factor de nostalgia y sorpresa que mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla.
Con los primeros ingresos, las miradas cómplices cruzadas y las estrategias que ya comenzaron a tejerse entre valijas y brindis, Gran Hermano Generación Dorada demostró que tiene todo para ser el gran éxito de la temporada.