Rating arrollador: cuánto midió el estreno de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe

La nueva temporada del reality, conducida por Santiago del Moro, dominó por completo el prime time. El gran piso que dejó MasterChef y la sorpresiva aparición de Andrea del Boca fueron puntos claves.

El regreso de Gran Hermano Generación Dorada era, sin lugar a dudas, uno de los eventos televisivos más esperados de este 2026, y la respuesta del público confirmó que el formato sigue más vivo que nunca. Con una gala cargada de sorpresas, nuevos participantes y cambios radicales en la dinámica del juego, el reality de Telefe no defraudó y se quedó con el liderazgo absoluto del prime time de la televisión abierta.

Los números de una noche histórica El camino hacia el éxito de la velada ya estaba allanado desde temprano. MasterChef Celebrity Argentina le entregó la pantalla a Santiago del Moro con un espectacular arrastre de 17 puntos, dejando una base más que sólida para el gran debut.

Real Time rating Rating según Real Time. X @RealTime A partir de allí, los números no hicieron más que subir. Según los datos difundidos por el periodista Nacho Rodríguez, cerca de las 22:30 horas, momento clave de la presentación oficial de los "hermanitos", la pantalla de Telefe ya tocaba los 19 puntos de rating.

Esta cifra consolidó una diferencia abismal frente a sus competidores directos, coronando al ciclo como lo más visto del día. Mientras tanto, sus competidores (América, TVP, El Nueve y Eltrece) sumaron 6 puntos.

La aparición de Andrea del Boca andrea del boca en estudio Andrea del Boca en GH. Prensa Telefe La conducción de Santiago del Moro volvió a ser el hilo conductor perfecto, combinando la presentación formal de los nuevos jugadores con el anuncio de reglas renovadas y constantes guiños a la rica historia del programa.