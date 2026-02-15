El decepcionante rating de Mirtha Legrand en San Valentín con dos conocidas parejas de artistas como invitados

1La diva y su producción apostaron por un homenaje al amor este sábado 14 de febrero, pero el resultado en las mediciones no estuvo a la altura de las expectavias.

Mirtha Legrand y un desliz en el rating con su programa de San Valentín. Foto: captura de video eltrece.

Este sábado, Mirtha Legrand tuvo una mesa especial de su programa en el contexto de la celebración de San Valentín, y la producción optó por convocar a dos conocidas parejas de artistas como invitados. Sin embargo, esta estrategia en homenaje al amor no funcionó, y el rating de la diva no estuvo a la altura de las expectativas.

Legrand ya venía de bajar su promedio en las mediciones el sábado de la semana pasada, cuando en su ciclo se presentó un combinado de figuras de la actualidad política y el espectáculo, como Patricia Bullrich, Nicolás Wiñazki, Guadalupe Vázquez, Edith Hermida y Pía Shaw. En tal oportunidad, la legendaria conductora marcó 3.1 puntos de rating, cinco décimas menos que la emisión del sábado antepasado, cuando conquistó una media de 3.6 sin comensales polémicos; ya que en aquella cena despedida de la ciudad de Mar del Plata los comensales fueron Alberto Mateyko, Marcela Morelo, Rodrigo Noya y Noelia Marzol.

Este sábado, Mirtha Legrand profundizó su caída de audiencia con un menú de artistas en homenaje a San Valentín. Las parejas conformadas por Boy Olmi y Carola Reyna por un lado, y Luis Luque y Silvia Kutika por otro, no terminaron de seducir al gran público; y el envío promedió 2.9 puntos de rating.

Mirtha Legrand no convenció en el rating con su menú de invitados para San Valentín Los invitados de Mirtha Legrand en San Valentín En competencia directa con MasterChef Celebrity (Telefe), que conquistó 4.2 puntos de rating, Legrand amplió la brecha de desventaja con el reality de gastronomía, y además se posicionó como la tercera propuesta más vista en eltrece durante este sábado. De hecho, La familia Ingalls y la película La estafa maestra, ocuparon los primeros dos puestos del canal del solcito consiguiendo promedios de 3.3 y 3.2 respectivamente.