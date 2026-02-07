El temido peligro que enfrenta C5N en medio de su progresivo desplome en el rating

En los últimos meses, C5N viene experimentando un progresivo declive en el rating , que quedó en evidencia a partir del mes de noviembre de 2025, justo después del arrasador triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas a nivel nacional.

De hecho, el pasado octubre fue el último período en que C5N logró un promedio mensual superior a los 2 puntos de rating . A partir de ahí, comenzó una debacle en la que la brecha entre sus mediciones y las de TN, no hizo más que crecer a favor del canal de noticias líder en audiencia.

Concretamente, en octubre C5N promedió 2.10 puntos de rating , mientras que TN en ese mes logró 2.46, con lo cual las señales quedaron en dicha oportunidad con una ajustada diferencia de apenas unas décimas. Sin embargo, en noviembre el panorama cambió cuando la pantalla opositora al oficialismo cayó notoriamente a una marca de 1.58, mientras el canal puntero también experimentó un desliz; alcanzando una media de 2.27.

En el cierre de 2025, ambos rivales tuvieron un leve repunte de rating en diciembre, subiendo C5N a 1.91 y TN a 2.40. Pero el comienzo de 2026 disparó la peor marca para la señal caída en desgracia, con un magro promedio de 1.44, más de un punto debajo de la triunfadora que creció a 2.51.

Si bien en enero los canales de noticias cuentan con la doble desventaja de la ausencia por vacaciones de sus conductores más rendidores, y la baja de encendido en un mes en que la audiencia busca un descanso de la coyuntura para priorizar opciones más relacionadas con el entretenimiento; TN conquistó un mejor resultado que el del último trimestre de 2025, abriendo así temporada con una prometedora perspectiva.

En este contexto, C5N enfrenta el más temido peligro de descender al tecer puesto en el rating de los canales de noticias, mientras A24 podría dar el batacazo trepando al segundo lugar.

De hecho, en los meses más recientes, C5N ha dado con indicadores de rating que se acercan más a los números de A24 que a los de TN. Entre octubre de 2025 y enero de 2026, los promedios de la pantalla informativa del Grupo América fueron de 1.52, 1.39, 1.21 y 1.00.

A24 podría arrebatarle a C5N el segundo lugar en el rating de los canales de noticias

eduardo feinmann (5).jpg Eduardo Feinmann, una de las figuras con las que A24 le pelea el rating a C5N. Captura de video A24

Teniendo en cuenta que en este inicio de febrero, regresaron al aire de A24 exitosas figuras como Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, mientras se espera la vuelta de Baby Etchecopar y la incorporación de Sergio Lapegüe; la señal tiene margen para seguir creciendo en las mediciones. Del otro lado, C5N se verá obligado a apostar por sus habituales caballitos de batalla, entre los que se cuentan conductores como Jorge Rial y Pablo Dugan, que se anotan entre las esperanzas para evitar que el canal se desplome al tercer escalón en las preferencias del gran público.