Eduardo Feinmann celebró el despido de una periodista de C5N: "Una antisemita menos"

Diez días atrás, la periodista de C5N Silvina Sterin Pensel quedó en el ojo de la tormenta al compartir desde sus redes sociales un polémico posteo en el que pidió que nuestro país no reciba a israelíes. Tras el revuelo de la publicación, el canal de noticias decidió desvincular a su corresponsal en Estados Unidos, y Eduardo Feinmann no dudó en celebrar tal determinación con unas contundentes palabras.

El origen de la controversia se dio cuando el 16 de enero, la trabajadora de C5N expresó desde su cuenta de X: "Por más que los 'turistas' israelíes sean turistas sin comillas y no estén armando fogatas y simplemente divirtiéndose y pasando el rato, son genocidas. Representan -y quizás muchos han formado parte- de quienes vienen exterminando al pueblo palestino. Fuera de Argentina!!!".

Ante el incendiario posteo de Sterin Pensel, Feinmann cuestionó este sábado desde las redes sociales: "Esto no es periodismo. Esto es antisemitismo, es judeofobia, es discurso de odio, es discurso nazi. Es discurso de la propaganda de Hamas".

Además, cuando se confirmó el despido de la corresponsal de C5N en Estados Unidos, Eduardo Feinmann festejó contundente con una publicación en X en la que sentenció con emojis de aplausos: "Una antisemita menos".

En tanto que sobre el fundamento que aportaron autoridades de C5N respecto al despido de Silvina Sterin Pensel, desde Clarín el periodista Alejandro Alfie informó que directivos del canal de noticias decidieron apartar a la corresponsal por no comulgar con su posición. "Nos sorprendieron sus comentarios antisemitas en redes sociales. Sus ideas tan radicalizadas y su fanatismo no tienen lugar en nuestro espacio", remarcó una fuente de la señal.

El descargo de la periodista que fue despedida de C5N

Por su parte, a través de un video que compartió desde su cuenta de Instagram, Sterin Pensel reveló que se enteró de su desvinculación de C5N por las noticias en los medios, y que ningún directivo se comunicó con ella. "Siempre supe que esta lucha no iba a ser nada sencilla. Siempre supe que denunciar el genocidio de Israel iba a tener un alto precio, pero bueno, los trabajos van y vienen, en cambio mis convicciones, mis principios, mi decencia y mi humanidad; son inclaudicables y les cuento que están intactos", enfatizó la corresponsal en su descargo. Además, la periodista agregó sobre su apartamiento: "No fui la primera ni voy a ser la última. Esta cruzada por darle el último sablazo a la libertad de expresión me trasciende, es mucho más grande que yo, y el objetivo es callar a todos los que estamos convencidos de que nada, pero nada, justifica el exterminio de chicos y civiles".

Finalmente, sobre el festejo de su despido de C5N en el que se anotó Eduardo Feinmann, Silvina Sterin Pensel subrayó: "Me consta que muchos están celebrando esto que me pasa. Yo en cambio lo veo como una derrota inmensa, una tremenda derrota para nuestro país. En qué nos convertimos, qué descabellado y qué abominable que sean periodistas los que están silenciando a otros periodistas".