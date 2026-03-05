Eduardo Feinmann fulminó a periodistas afines al kirchnerismo que "miman" al régimen iraní: "Escuchen idiotas"

El condctor estalló contra los integrantes de un programa del canal de streaming AZZ, por una entrevista que le hicieron a Mohsen Rabbani, principal acusado por el atentado a la AMIA.

Eduardo Feinmann compartió este jueves su indignación durante su pase con Pablo Rossi en A24, al hablar sobre una controversial entrevista que hicieron en el canal de streaming AZZ, en la que periodistas dialogaron con Mohsen Rabbani, principal acusado por el atentado a la AMIA.

"¿Vos te imaginás a estos periodistas entrevistando a Hitler? Porque estos tipos son eso, estos de Irán. ¿Vos te imaginás a alguien entrevistándolo a Hitler y mimándolo? Diciéndole por ejemplo 'Adof usted qué opina de la detención de Cristina Fernández de Kirchner'?, comenzó tajante Feinmann apuntando contra los comunicadores afines al kirchnerismo y su amabilidad con el régimen iraní.

Luego, el conductor remarcó que el fiscal Sebastian Basso aseguró que tiene evidencias que demuestran la responsabilidad de Hezbollah en el atentado de la mencionada asociación mutual. En este contexto, Eduardo Feinmann siguió cargando contra los periodistas de AZZ al sentenciar: "Estos tipos y estas minas que estaban sentados ahí, les faltaba bebotearlo a Mohsen Rabbani. Lo mimaron entre algodones, en vez de preguntarle 'dígame una cosa, ¿por qué pusieron una bomba y mataron a 85 personas en la AMIA? No, le preguntaban '¿qué opina usted de la detención de Cristina Fernández de Kirchner? Claro, lo miman y le preguntan eso, porque justamente estos tipos fueron los que firmaron el memorándum con Cristina para darles impunidad. Ese Mohsen Rabbani es un enemigo de la Republica Argentina, ni siquiera lo tenés que entrevistar".

Eduardo Feinmann destruyó a periodistas afines al kirchnerismo por su defensa al régimen de Irán Eduardo Feinmann destrozó a periodistas afines al kirchnerismo por su defensa al régimen iraní Acto seguido, en A24 compartieron un fragmento del diálogo entre los integrantes de Un mañanero (AZZ) y Mohsen Rabbani. Entonces, Feinmann insistió sobre el medio afín al kirchnerismo: "Ustedes no tienen ni idea el dolor que le provocan a las víctimas de los dos atentados, porque estos tipos pusieron dos bombas en la Argentina, una en la embajada y otra en la AMIA".

Sin retroceder en su posición, Eduardo Feinmann fulminó a los integrantes del programa de AZZ que entrevistó a Mohsen Rabbani: "Esuchen idiotas de AZZ, con Andy Cánepa, Andrea Rincón, Alan Fallabrino, Lucas Mella y Delfi Sciannamea. Vos Lucas Mella, maestro, que quiso comparar la nota que yo le hice a Cúneo Libarona con este terrorista asesino, pará Lucas".