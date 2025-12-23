C5N en alerta: aseguran que levantarán un programa clave por bajo rating
Yanina Latorre reveló detalles del futuro del canal y una de las figuras destacadas de C5N rompió el silencio al respecto.
El cierre del año trajo versiones cruzadas y especulaciones sobre el futuro televisivo de Mariana Brey, una de las periodistas que tuvo mayor exposición en la pantalla de C5N durante 2025. Con presencia en distintos formatos y debates encendidos, su continuidad comenzó a ser tema de conversación en el mundo mediático.
En los últimos meses, Brey se desempeñó como conductora de Indomables, junto a Diego Brancatelli, y también formó parte del panel de Duro de Domar, el ciclo que encabeza Pablo Duggan. Sin embargo, de cara a 2026, el canal estaría reorganizando su grilla y algunos programas no continuarían.
Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, Indomables habría sido levantado debido a los bajos números de audiencia y a un desgaste en la dupla principal, ya que, según señaló, "la dupla no funcionó". En la misma línea, deslizó que Brey tampoco seguiría en Duro de Domar "porque ya se volvió demasiado libertaria y no le aguantan el debate".
Ante los rumores, la periodista decidió aclarar su situación laboral y habló con Rodrigo Bar, donde se refirió puntualmente al futuro de los ciclos en los que participó y a las conversaciones pendientes dentro del canal.
Esto fue lo que contó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda sobre el futuro de C5N
"Terminamos el sábado pasado el ciclo del 2025. Respecto a Indomables, yo no me senté a conversar todavía para el año que viene, hay una charla pendiente", contó Brey.
Además, Mariana explicó que uno de los factores que hoy pesa en sus decisiones laborales tiene que ver con lo personal y la organización familiar: Ya había planteado en octubre que no estoy con tantas ganas de trabajar los fines de semana porque quiero poder estar con mi familia".
En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de continuar en otro formato, siempre que se adapte a sus necesidades actuales. "Si el programa tiene dentro de la grilla la posibilidad de ir en la semana... bienvenido. Sino, no se hará o será con otro equipo", manifestó la periodista.
Lejos de confirmar una salida del canal, la periodista llevó tranquilidad y aseguró que su vínculo con C5N continúa vigente y que hay proyectos en evaluación: "La continuidad en el canal está, me quedo en Duro de Domar y hay otras cosas pensadas para mí".
Por último, Mariana Brey remarcó que la grilla todavía no está cerrada y que los cambios forman parte del habitual reacomodamiento de fin de año: "La programación la están armando, hay programas que siguen y otros que terminan...".