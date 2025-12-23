María Belén Ludueña sorprendió al mostrarse en bikini tomando sol en una plaza porteña

La periodista se mostró distendida tomando sol en una plaza de Buenos Aires y compartió el momento con sus seguidores de Instagram.

Luego de su salida de Mujeres Argentinas, María Belén Ludueña debutó en noviembre al frente de Tarde o temprano por Eltrece, una nueva propuesta que marcó una etapa distinta en su carrera televisiva. Sin embargo, a poco tiempo del estreno, trascendió que el programa será levantado a fin de año. La decisión estaría vinculada, por un lado, al embarazo que transita la conductora, con fecha estimada de parto para abril de 2026, y por otro, al bajo rating que obtuvo el ciclo.

En medio de los cambios que atraviesa en el plano laboral y personal, la periodista compartió en su cuenta de Instagram un video que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

"Buen día, ¿cómo andan? Espero que tengan un excelente domingo", comienza diciendo la comunicadora.

Acto seguido, Ludueña dio a conocer una de sus rutinas habituales: "No quería terminar este 2025 mostrando una de las cosas que más me gusta hacer. Además de caminar, vengo y tomo sol en la plaza, tranquila, una horita, con la protección necesaria, con las indicaciones de vida".

Este fue el video que compartió María Belén Ludueña en Instagram

En el clip se la ve relajada, con bikini blanca, lentes de sol y recostada en una reposera mientras disfrutaba del sol.