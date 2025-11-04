Jorge Macri confirmó el embarazo de María Belén Ludueña y dijo que quiso "darle una nueva chance a la vida"

Durante una conferencia de prensa en Buenos Aires , Jorge Macri anunció junto a su esposa, María Belén Ludueña , que esperan su primer hijo juntos. El jefe de Gobierno porteño expresó su felicidad y afirmó que quiso “darle una nueva oportunidad a la vida”, destacando el esfuerzo y la emoción compartida con la periodista.

El dirigente de PRO, de 60 años, contó que la pareja buscaba ser padres desde hace tiempo y que el proceso no fue sencillo. “No fue fácil, ella puso el cuerpo, tuvo los altos y bajos normales de un tratamiento”, señaló Macri, quien ya es padre de tres hijos adultos —dos varones y una mujer— fruto de su relación anterior.

Ludueña, de 39 años, confirmó la noticia en sus redes sociales luego de que se filtrara en televisión. “¡Todo este amor y más es para vos, mi vida! Así te esperamos. Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos”, escribió la periodista, acompañando el mensaje con una imagen y agradecimientos a sus seguidores.

Según explicó Macri, la pareja planeaba que Ludueña revelara su embarazo el lunes, al iniciar su nuevo ciclo en El Trece, pero la primicia fue difundida antes por el programa LAM, conducido por Ángel de Brito. “Siempre estas cosas se terminan sabiendo”, comentó con humor, aunque lamentó que no se cumpliera el plan original.

El jefe de Gobierno porteño agregó que el embarazo está en sus primeras semanas y que, si todo sigue bien, el bebé nacerá hacia fines de abril. “Estamos muy felices, es una bendición”, dijo ante los medios, y agradeció el cariño recibido por parte de familiares, amigos y seguidores.

jorge macri y maría belen ludueña La foto que usó Jorge Macri para anunciar que tendrá su primer hijo junto a María Belén Ludueña. Instagram

El saludo del alcalde de Madrid

Durante la conferencia de prensa para presentar un proyecto de innovación urbana entre Buenos Aires y Madrid, el alcalde español, José Luis Martínez-Almeida, felicitó públicamente a Macri por la noticia. “Antes que políticos, somos personas. Quiero darte la enhorabuena, vas a ser un papá extraordinario”, expresó el mandatario español, quien también fue padre recientemente a los 50 años.

Almeida bromeó con su par porteño: “Mi hijo cumplió cuatro meses ayer, pero está claro que Jorge Macri me ha doblado la apuesta. Va a ser su cuarto hijo con más de 50 años”. Entre risas, ambos coincidieron en que la paternidad tardía representa un desafío y una alegría que trasciende la política.

Un nuevo capítulo familiar

Macri y Ludueña contrajeron matrimonio en noviembre de 2022, tras tres años de relación. Desde entonces, suelen mostrarse juntos en actos oficiales y eventos sociales. En su publicación de Instagram, el jefe de Gobierno dedicó un mensaje especial a su esposa: “Te amo mi vida, gracias por hacerme tan feliz. Vas a ser una gran madre”.

El anuncio generó múltiples mensajes de felicitación en redes sociales y entre colegas de ambos. La pareja espera con entusiasmo la llegada de su primer hijo juntos, una noticia que marca un momento de felicidad personal en medio de la agenda pública del dirigente.