Arrancó la nueva Legislatura porteña, otro desafío para Jorge Macri

La jura de los nuevos diputados de la Ciudad de Buenos Aires, este martes, mostró una Legislatura porteña que se exhibía atomizada, que lo sigue siendo, pero quizá resulte más amigable para el oficialismo del distrito.

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), será clave para Jorge Macri a la hora de requerir la sanción de leyes que considere necesarias para su gestión.

De todos modos, la aritmética electoral no ha sido demasiado generosa para el PRO en mayo pasado cuando se realizaron las elecciones locales separadas de las nacionales. Esas urnas dejaron tercero al oficialismo porteño, detrás del peronismo y de LLA que ganó la votación.

Con el ingreso, o reelección en algunos casos, a partir de ahora el peronismo retiene, con un tercio de los votos del recinto, la primera minoría. Ganó 2 bancas más de las que tenía que renovar y de 18 pasó a 20, además de ratificar a Claudia Neira (referenciada con Juan Manuel Olmos) como presidenta de la bancada que se llamará Fuerza por Buenos Aires.

A pesar del triunfo, LLA suma 13 legisladores y el PRO pasó a 11 sumando al diputado Facundo del Gaizo, de la Coalición Cívica, que integra el bloque Vamos por Más con el PRO. La bancada será ahora presidida por Silvia Lospennato, quien deja su banca en el Congreso de la Nación.

Como sea, si se perfilara, no una fusión entre el PRO y LLA, sino la conformación de un interbloque parlamentario, sumarían 23 o 24 bancas. Se acerca pero no llega a los 31 votos necesarios para tener quórum y para sancionar la mayoría de las leyes.

La nueva configuración de bloques y la repartición de autoridades

Será una Legislatura porteña además, con una conformación curiosa con legisladores como Horacio Rodriquez Larreta que conforma el bloque “Confianza y Desarrollo”en alianza con la bancada de Graciela Ocaña y el bloque del Mid. Se trata de 7 legisladores, bloque que presidirá Emmanuel Ferrario.

El resto de los bloques reparten 5 bancas para el radicalismo, 2 diputados de la izquierda (dos bloques) y 2 monobloques.

La definición de las autoridades de “la casa” resultó en reuniones variadas y tensas durante el fin de semana largo que precedió la jornada de la jura. Finalmente seguirá en el cargo mayor, el de vicejefe primero, el legislador del PRO, Matías López , quien viene ocupándose del gerenciamiento de la Legislatura. Es decir que se ratificó también la decisión de Jorge Macri en ese sentido. La nueva titular del bloque Vamos por Más, Lospennato, hizo la propuesta formal en el recinto. El reparto incluyó la vicepresidencia 2da para Juan Pablo Modarelli, del bloque peronista (línea camporista) y la vicepresidencia 3ra para Juan Pablo Arenaza, quien se referencia con Patricia Bullrich y pasó del PRO a LLA. Otra novedad es que el exdiputado Christian Gribaudo será el Secretario Administrativo, de la Legislatura porteña.

Por otra parte la bancada LLA seguirá presidida por Pilar Ramírez, quien se referencia con Karina Milei.

En los primeros dos años de gestión al frente de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri debió intensificar las negociaciones para lograr consenso para leyes clave como el Presupuesto porteño. Los dos años que restan definirán si se presenta nuevamente para ser reelecto, lo que ya le imprime un clima especial al fin de ciclo que comienza.

FUENTE: legislatura porteña