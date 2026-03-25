Otro departamento: Manuel Adorni sumó un nuevo inmueble y crecen las dudas sobre su patrimonio

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , incorporó un nuevo inmueble a su patrimonio: un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito . La adquisición se concretó sin desprenderse de la vivienda en la que residía al asumir en el Gobierno, en Parque Chacabuco .

De acuerdo con datos del Registro de la Propiedad Inmueble, Adorni figura como copropietario —junto a su esposa, Bettina Angeletti— de dos viviendas en la Ciudad de Buenos Aires. La información fue verificada por La Nación, que accedió a los registros oficiales del organismo dependiente del Ministerio de Justicia.

En medio de cuestionamientos por su situación patrimonial, el funcionario defendió el origen de sus bienes. “A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”, afirmó durante una conferencia de prensa convocada tras la polémica por su viaje a Punta del Este en un avión privado y la posterior revelación de la compra de una casa en un country de Exaltación de la Cruz.

Adorni reconoció que actualmente reside en Caballito, aunque evitó confirmar de manera directa que el departamento le pertenezca. “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”, respondió ante las consultas de los periodistas en Casa Rosada.

El jefe de Gabinete también remarcó que no hubo un incremento significativo en su patrimonio desde que asumió el 10 de diciembre de 2023.

Propiedades previas y declaración patrimonial

Al momento de ingresar a la función pública, el funcionario había declarado dos inmuebles: uno en la calle Asamblea, compartido con su esposa, y otro en La Plata, que figura a su nombre desde 2016 tras una donación familiar. Ambos continúan registrados a su nombre, según pudo constatar La Nación en documentación oficial.

Bienes no declarados y dudas abiertas

Sin embargo, el funcionario no incluyó en su declaración de 2024 la propiedad ubicada en el country Indio Cua, adquirida por su esposa a fines del año pasado. Tampoco precisó si ese bien fue incorporado en el anexo reservado ni detalló el origen de los fondos utilizados para la operación.

En esa línea, anticipó que los cambios patrimoniales serán consignados en la próxima declaración jurada, correspondiente a 2025, cuyo plazo de presentación vence a mitad de año.

Movimientos recientes y vida en Caballito

Los registros consultados no permiten establecer con precisión cuándo se concretó la compra del departamento en Caballito. Lo que sí se pudo corroborar es que el funcionario ya reside allí junto a su familia y se traslada diariamente desde esa dirección hacia la Casa Rosada.

En su declaración inicial, Adorni consignó un Renault Captur modelo 2019, depósitos en el país y en el exterior, fondos de inversión y dinero en efectivo por un total cercano a los 15 millones de pesos. Durante 2024, ya en funciones, adquirió además una Jeep Compass Sport 2021 sin desprenderse del vehículo anterior y declaró deudas equivalentes a unos 30.000 dólares.

Ante nuevas consultas sobre el departamento en Caballito, el equipo del funcionario derivó los pedidos a su abogado, quien no respondió hasta el cierre de la publicación, según consignó La Nación.

Tensión con la prensa y operación respaldo

Visiblemente incómodo, Adorni cuestionó a los periodistas durante la conferencia: “Sos apenas un periodista, no un juez. No tengo por qué responderte. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gané legítimamente”.

Pese a la controversia, el funcionario recibió el respaldo explícito del Gabinete y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien publicó una imagen junto a él con un mensaje de apoyo: “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad”.