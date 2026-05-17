El ajedrez legislativo oficial para cerrarle la puerta a la sesión para interpelar a Adorni

Con una sutil maniobra, el oficialismo arruinó la sesión que la oposición pretendía para seguir echando leña al fuego del escandaloso culebrón vinculado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni . El tema es omnipresente en la agenda pública e impacta directo sobre la línea de flotación del Gobierno.

Pocas horas después de que la oposición pidiera suspender la sesión pedida para el jueves pasado y la reprogramara para el miércoles que viene a las 11 hs con un temario ampliado, el presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, cantó retruco y les ganó de mano con una picardía de manual.

¿Qué conejo sacó de la galera el cordobés? Pidió una sesión propia para 10 del mismo día, es decir, una hora antes de la pautada por la oposición.

Esto significa que el pleno se reunirá en primer turno para tratar la agenda del Gobierno -encabezada por la Ley Hojarasca y la readecuación del régimen de zona fría-, y solo si hipotéticamente fracasara el quórum de esa sesión, la oposición tendrá la oportunidad de probar un rato más tarde si tiene los 129 diputados para habilitar el tratamiento de temas propios en el recinto.

Se supone que si el oficialismo tuvo la picardía de bloquear una sesión con otra sesión, es porque tiene la semiplena certeza del quórum propio.

Al analizar el dictamen de mayoría del proyecto de “zona fría” firmado el martes pasado en un plenario de comisiones, queda bastante claro que traduce linealmente el esquema de alianzas que el oficialismo supo construir en este tiempo.

El bloque del PRO, que tiene diputados que pertenecen a provincias que se verán afectadas por el recorte del subsidio, decidió no diferenciarse.

Si bien el ala macrista viene hace rato dando algunos avisos de pataleo retórico, nunca se plasmó en los hechos un desmarque efectivo que haga peligrar la mayoría necesaria para aprobar los proyectos.

De hecho, el bloque conducido por Cristian Ritondo había decidido no asistir a la sesión por Adorni del jueves pasado que la oposición suspendió a último momento.

El resto de los aliados con los que articula el oficialismo son la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia y el MID.

Un diputado nacional de Provincias Unidas con el que la Agencia Noticias Argentinas (NA) tuvo diálogo reconoció que existe la posibilidad de “buscar otra fecha” en el calendario para convocar a una sesión con agenda propia.

“De todos modos, vamos a estar trabajar para intentar que la sesión de las 10 no tenga quórum para ver si en el rebote nosotros logramos el quórum de las 11. Si la de las 10 tiene quórum arranca esa y la nuestra queda sin efecto”, repasó.

“Hasta ese día no lo vamos a saber. Una vez que veamos eso, vamos a decidir para cuando convocar una nueva sesión”, agregó el diputado en cuestión.

“Está todo ajustado. Varios de nosotros no vamos a bajar para las 10. Vamos a ver qué hace el PRO que no estaba muy convencido de esa sesión y le quieren marcar un poquito la cancha”, se esperanzó.

Otro diputado nacional, en este caso de Unión por la Patria, coincidió en la impresión de que La Libertad Avanza no tiene tan cerrado el número para sesionar.

“Veremos. Su mayoría es frágil. Más aún con la interna con el PRO”, señaló en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

El pedido de sesión especial para tratar Hojarasca y readecuación del régimen de zona fría, entre otros temas, había sido presentado en la mañana del jueves por Bornoroni y sus pares de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo, Laura Rodríguez Machado, Facundo Correa Llano, Bertie Benegas Lynch, Carlos Zapata, Santiago Santurio y Lisandro Almirón.

La presentación tuvo lugar luego de que el miércoles por la noche los impulsores de la sesión opositora pidieran dejar sin efecto la convocatoria que iba a realizarse el jueves con Adorni en el centro de la mira.

Los propios convocantes a la sesión admitían, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, que los números para el quórum estaban “difíciles”.

El pedido de sesión fue encabezado por Esteban Paulón y recibió el apoyo de otros diputados de Provincias Unidas que estamparon la firma, junto a los bloques de la Coalición Cívica, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda.

La particularidad es que Unión por la Patria, el bloque mayoritario de la oposición, no quiso sumarse a la estrategia y por eso ningún diputado puso la firma, porque era consciente de que el escenario resultaba adverso y que los números para el quórum no estaban cerrando.

Finalmente, la oposición negoció suspender esa citación y reprogramarla para el 20 de mayo, pero con una ampliación del temario que abarca también el proyecto de ampliación de licencias parentales y el restablecimiento de la gratuidad de medicamentos esenciales para jubilados del PAMI.