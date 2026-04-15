Le iniciaron un sumario a la escribana de Manuel Adorni y evalúan sanciones

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires inició un sumario con el objetivo de revisar la actuación profesional de Adriana Nechevenko , quien intervino en la compraventa de las propiedades de Manuel Adorni .

La entidad abrió “un expediente” que evaluará el accionar del notario, quien tomó popularidad en los medios y en las redes tras su declaración testimonial en los tribunales de Comodoro Py y en una entrevista.

La investigación interna estará supeditada a la labor técnica y legal de Nechevenko, en especial tras lo expuesto en sede judicial, consignan fuentes del sector que consultó MDZ .

Sin embargo, el principal malestar en el rubro está relacionado con lo que manifestó la escribana en los medios , con explicaciones “que dejaron mucho que desear y solo generan el desprestigio de la profesión”. Si se comprueba que ejerció de manera irregular o negligente, puede ser sancionada y hay quienes reclaman, puertas adentro, la suspensión de su matrícula.

“Nos deja pésimamente mal parados. En épocas que algunos políticos quieren desregularnos y minimizar nuestro trabajo, aparece esta mujer y hace ese papelón”, enfatizó un miembro de la entidad, que accedió a hablar con este medio.

La escribana de Manuel Adorni La escribana de Manuel Adorni volvió a Comodoro Py el pasado jueves y después dio una entrevista. Imágenes de NA

Para algunos de los integrantes del colegio, su par “reveló secretos profesionales” en su último reportaje y además evidenció errores técnicos en algunas de sus intervenciones en la compraventa de los inmuebles que investiga la justicia al exvocero.

"No certificó correctamente la operación. No dio fe del acto, con la presencia de ambos participantes en el momento de la escritura. Lo hicieron en momentos separados. En cualquier lugar eso se invalida”, subrayaron profesionales consultados.

Las intervenciones de Nechevenko en el caso Adorni

En la causa que involucra a Manuel Adorni, la intervención de Adriana Nechevenko aparece vinculada a distintas operaciones inmobiliarias que hoy están bajo análisis judicial, con foco en cómo fueron instrumentadas y si reflejan adecuadamente las condiciones reales de las transacciones.

En la compraventa del departamento de Caballito donde reside el funcionario, Nechevenko actuó como escribana interviniente y dio fe del acto, dejando constancia de que la operación se celebró y que las partes manifestaron su voluntad de vender y adquirir el inmueble.

En ese mismo expediente, certificó la identidad de los vendedores y del comprador, verificando la documentación correspondiente y su capacidad para llevar adelante la transacción. Asimismo, tuvo a su cargo la formalización de la escritura, incorporando las condiciones pactadas, entre ellas la particularidad de que una parte sustancial del precio —alrededor de 200.000 dólares— habría sido diferida, un aspecto que hoy concentra parte de los cuestionamientos.

Esa modalidad de pago, considerada poco habitual en el mercado, es uno de los ejes de la investigación y pone el foco en si la escribana dejó debida constancia de ese esquema y de sus términos, en el marco de su deber de instrumentar el acto conforme a derecho.

En relación con el inmueble ubicado en Parque Chacabuco, también bajo análisis en la causa por el monto de la operación y su consistencia con los ingresos declarados. La Justicia busca establecer si hubo diferencias entre el precio declarado y el efectivamente pagado, y si la operación fue realizada de una sola vez o mediante algún esquema que haya permitido fragmentar o diferir pagos, algo que podría alterar la lectura del patrimonio.

En el caso de la vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, habría sido escriturado a nombre de la esposa del funcionario, pero igualmente forma parte del análisis patrimonial. En esta operación, donde intervino Adriana Nechevenko, el foco está puesto en cómo se estructuró el pago, si existieron mecanismos de financiamiento similares a los detectados en Caballito —como pagos diferidos o créditos entre privados— y si el valor consignado en la escritura refleja efectivamente el precio de mercado.