Según el oficialismo, más de 50 diputados no presentaron su declaración jurada en 2024. Será uno de los elementos utilizados para el informe de gestión del jefe de gabinete.

Los libertarios apuntan contra las DDJJ de los diputados como contraofensiva por el caso Adorni.

En la antesala del informe de gestión de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, previsto para el 29 de abril, el oficialismo prepara una estrategia para contrarrestar las críticas de la oposición. La Libertad Avanza decidió poner el foco en los legisladores que incumplieron con la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales.

La movida surge en respuesta al creciente cuestionamiento sobre la evolución del patrimonio del jefe de Gabinete, tema que dominará buena parte del informe que brindará el 29 de abril.

Con ese escenario, el oficialismo revisa el cumplimiento de las obligaciones formales dentro del Congreso. Según datos oficiales, alrededor del 22% de los diputados no presentó en tiempo y forma su declaración jurada correspondiente al período 2024, pese a que el plazo había vencido en julio de 2025. Entre ellos, incluso hay legisladores con mandato vigente hasta 2027.

En contraste, más del 90% de los diputados sí cumplió con la presentación inicial de sus declaraciones al asumir, lo que refleja un mayor nivel de cumplimiento en esa instancia obligatoria, consigna NA.

La ofensiva política apunta a exponer esas irregularidades como parte de la defensa de Adorni, en un intento por equilibrar el debate y señalar incumplimientos dentro de la propia oposición. La normativa vigente, establecida por la ley de Ética Pública, obliga a los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas al inicio de su mandato, de forma anual y también al finalizar sus funciones.