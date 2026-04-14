Martín Menem anticipa una sesión "picante" con Manuel Adorni en Diputados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se presentará el próximo miércoles 29 de abril en la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión, en un contexto marcado por la presión política y judicial que atraviesa el funcionario.

La confirmación llegó de boca del presidente de la Cámara baja, Martín Menem , quien anticipó un clima de alta confrontación en el recinto. “Va a ser picante. Compren pochoclos”, ironizó durante una exposición pública ante abogados en la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación de Adorni se dará en medio de cuestionamientos por una causa judicial que investiga presuntas irregularidades patrimoniales y posibles hechos de corrupción, lo que anticipa una sesión cargada de tensión política.

El informe de gestión, que en condiciones normales funciona como una instancia institucional de control, se transformará en esta oportunidad en un escenario de confrontación directa entre el oficialismo y la oposición.

Desde los bloques opositores ya anticipan que buscarán interpelar al funcionario por su situación judicial, mientras que en el oficialismo se preparan para defender su desempeño y cuestionar la ofensiva política.

La defensa del oficialismo

Durante su intervención, Menem respaldó con firmeza al jefe de Gabinete y rechazó las acusaciones en su contra.

El dirigente libertario sostuvo que las denuncias forman parte de una estrategia de desgaste impulsada por la oposición, a la que acusó de intentar erosionar al Gobierno.

Según planteó, existe una intencionalidad política detrás de los cuestionamientos, orientada a “generar desánimo” y a “llevar al Gobierno al barro”.

Críticas a la oposición

Menem también apuntó contra los espacios opositores por lo que consideró una falta de propuestas alternativas.

A su entender, el foco de la oposición está puesto en la confrontación más que en la construcción de alternativas, en un escenario donde el oficialismo busca sostener su narrativa de cambio frente a lo que define como una política tradicional en crisis.

Un miércoles clave en Diputados

La sesión del 29 de abril aparece así como un punto de inflexión en la dinámica política del Congreso.

Más allá del contenido del informe, el eje estará puesto en el cruce entre el oficialismo y la oposición, en un clima que el propio titular de la Cámara anticipó como tenso.

Con una causa judicial en curso y un escenario político polarizado, la exposición de Adorni promete convertirse en uno de los momentos más calientes del calendario legislativo.