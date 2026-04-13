Manuel Adorni dispuso otro recorte de gastos en cada ministerio y puso plazos

En medio del asedio judicial por presuntas inconsistencias en su patrimonio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , decidió avanzar con una nueva señal de ajuste interno y pidió a los ministros profundizar la reducción del gasto en cada área del Estado.

El planteo fue realizado durante la última reunión de Gabinete en Casa Rosada, de la que participó en su inicio el presidente Javier Milei . En ese ámbito, Adorni instruyó a los titulares de las distintas carteras a presentar, antes de fin de mes, un esquema de recorte que contemple una baja del 2% en gastos corrientes y del 20% en erogaciones de capital.

La exigencia se enmarca en un contexto naturalmente hostil para muchos miembros del Gobierno, que ya venían ajustando sus carteras por las metas fiscales que proponía el Presupuesto 2026.

Sin embargo, fuentes oficiales descartan que el nuevo uso de la motosierra “altere en nada sensible” del funcionamiento de los ministerios .

El plazo fijado para que los ministros entreguen sus planes de ajuste coincide con la víspera de su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados, donde deberá responder más de 4500 preguntas formuladas por la oposición, muchas de ellas vinculadas a su situación personal.

Por su parte, Adorni visitó este lunes un laboratorio en el Instituto Malbrán, donde estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones.

En tanto, el jueves visitará el yacimiento de Vaca Muerta y estará nuevamente con la hermana del presidente, con quien compartirá reunión de la mesa política el próximo viernes en Balcarce 50.