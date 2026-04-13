En silencio, Manuel Adorni y Karina Milei recorrieron el Instituto Malbrán y preparan su viaje a Vaca Muerta

El jefe de Gabinete se mostró junto a la secretaria general de la Presidencia en el marco de la reciente puesta en funcionamiento de un nuevo laboratorio. No se prevé conferencia de prensa del exvocero.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió este lunes a mostrarse en una actividad pública fuera de Casa Rosada tras una semana de permanecer en silencio en su despacho.

El exvocero encabezó una visita a un laboratorio ubicado en el Instituto Malbrán, junto a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.

La recorrida por la entidad se debe a que en octubre pasado se puso en funcionamiento allí el primer Laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) de América Latina, la máxima categoría internacional en seguridad biológica. "Ubicado en la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la ANLIS Malbrán, su creación marca un antes y un después en la historia de la salud argentina al poner al país a la vanguardia en la prevención, detección y contención de enfermedades emergentes de alto riesgo y de posibles emergencias sanitarias o amenazas biológicas naturales o deliberadas", consignaron desde la cartera sanitario.

Adorni junto a Karina Milei este lunes Adorni junto a Karina Milei este lunes El nuevo laboratorio permite trabajar con virus y patógenos como el Ébola, el Marbugo, hantavirus y fiebres hemorrágicas, desarrollar pruebas diagnósticas rápidas y precisas, investigar nuevos antivirales y tratamientos y diseñar vacunas preventivas. También fortalece la respuesta del sistema sanitario ante enfermedades emergentes al permitir realizar una caracterización rápida de los agentes infecciosos, facilitar el monitoreo de nuevas variantes e investigar reservorios animales para prevenir posibles saltos inter-especies.

Para que el BSL-4 comience a operar, la actual gestión de la ANLIS Malbrán realizó una inversión de $500 millones que permitió finalizar las instalaciones termomecánicas del laboratorio. Esto incluyó la colocación de sistemas de aire con presión negativa, filtros de alta eficiencia (HEPA) y válvulas herméticas que detectan fallos y que aíslan al laboratorio en caso de accidentes o fugas; un sistema de autoclave de frontera que elimina bacterias, virus y esporas para garantizar la seguridad en las investigaciones; la implementación del Building Management System que recopila y procesa los datos de todos los sensores y equipos del laboratorio para lograr un control total y eficiente del edificio.